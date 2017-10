Über MANOWAR große Worte zu verlieren ist in etwas so sinnvoll, wie Conan zu erklĂ€ren, wie er sein Schwert zu fĂŒhren hat. Stolz in ihrem Tun, sĂ€mtliche andersartige Konventionen verachtend und mit Herzen aus Stahl haben die Metalwarriors Alben geschmiedet, die zeitloser Kult sind.

Der Startschuss begann auf der „Heaven and Hell“ Tour von Black Sabbath, als sich Joey DeMaio und Ross „ The Boss“ Friedman kennenlernten. Garniert vom charismatischen Gesang von Eric Adams wurde der Grundstein fĂŒr eine lange Reise gelegt, die viele Stationen, noch mehr Kultsongs und auch viele Skandale mit der Presse mit sich fĂŒhren sollten. Heute auf seinem Motorrad durch die Landschaft fahren und in voller LautstĂ€rke `Shell Shock` hören, `Hail To England` mitschreien oder sich wundern, wie viele Coverversionen des epischen `Blood Of My Enemies` von bedeutenden Bands abgeliefert wurden. Der Einfluss von MANOWAR ist groß („Tall As A Mountain“), und sie stellen sich gegen alles und jeden, der ihnen nicht in dem Kram passt („Fighting The World“ eben). SpĂ€testens mit der „Kings Of Metal“ erobern sie den eisernen Thron, den sie mit dem Triumph des Stahls weiter ausbauen. MANOWAR sind halt „Louder Than Hell“ und vereinen alle „Warriors OF The World“ unter dem Banner der Kriegsgötter.

Der „Lord Of Steel“ wendete sich im Mai 2017 an alle Manowarriors:

„Die Gods And Kings Tour war ein bahnbrechender Moment in unserer Karriere. BĂŒhne, Ton, Video und Ihr, unsere Fans, waren großartig!

Nach einer derart fantastischen Tour war es klar, daß wir das nĂ€chste Mal noch GrĂ¶ĂŸeres bieten mĂŒssen, jenseits von allem was wir bislang getan haben; etwas, das die TrĂ€ume jedes Manowarriors erfĂŒllen wird. Das wird dann der ultimative Moment sein Danke zu sagen, und Lebewohl!

Der Final Battle beginnt in Deutschland und wird uns rund um die Welt fĂŒhren, um Lebewohl zu sagen.

Wer Metal kennt,

kennt MANOWAR.

Wer MANOWAR kennt,

kennt Metal!

Alle die auf dieser Tour dabei sein werden wird eine ewige Erinnerung bleiben, an eine Band die Herz, Blut, Seele und jeden Moment ihrer Karriere dem Wahren Heavy Metal gewidment hat.

Wir rufen alle Manowarrior auf Euch bereitzumachen und mit uns am Final Battle teilzunehmen!“

MANOWAR

Wer die Live Schlachten kennt, weiß was ihn erwartet. Alle anderen, die schon immer davon getrĂ€umt haben, auf dem Schlachtfeld mit ihren BrĂŒdern `Hail And Kill` zu zelebrieren, GĂ€nsehautmomente mit `The Crown And The Ring` erleben oder 200% auf der BĂŒhne live zu erleben, sollte sich die finale Gelegenheit der Final Battle Tour nicht entgehen lassen. Es gibt noch Tickets zu erwerben; fĂŒr die königliche Vollbedienung sorgt das Ultimate Experience Upgrade, um einmal im Leben die Deluxe Edition zu erhalten.

Brothers, wir sehen uns in der Pit zu letzten Gefecht!

Hold your hammers high!

Hail and Kill!

24.11.17

Zenith – Die KulturhalleMĂŒnchen

25.11.17

Zenith – Die KulturhalleMĂŒnchen

27-11-17

Messehalle ErfurtErfurt

28-11-17

TempodromBerlin

29-11-17

TempodromBerlin

01-12-17

GrugahalleEssen

03.12.17

Sparkassen-Arena KielKiel

05-12-17

PalladiumKöln

08.12.17

JahrhunderthalleFrankfurt am Main

09.12.17

JahrhunderthalleFrankfurt am Main

12.12.17

Arena TrierTrier

15.12.17

Porsche ArenaStuttgart

16.12.17

Porsche ArenaStuttgart