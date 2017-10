Auch wieder in diesem Jahr findet zum dritten Mal in der Oberhausener Turbinenhalle das große Indoor Festival RUHRPOTT METAL MEETING vom 08.-09.12 statt, mit einem Programm aus internationalen und nationalen Metal Acts. Darüber hinaus gibt es noch ein reichhaltiges Rahmenprogramm, wie ein Indoor Biergarten, der Metal Markt, Meet & Greets/Autogrammstunden. Auch in diesem Jahr spielen wieder auf der zweiten Bühne, der Flöz-Stage, regionale Bands aus dem Pott.

Hier das Lineup:

Max & Iggor Cavalera return to ROOTS

DORO

OVERKILL

ANNIHILATOR

INSOMNIUM

ORDEN OGAN

WOLFHEART

GLORYHAMMER

DEATH ANGEL

DESERTED FEAR

SAVAGE MESSIAH

ONKEL TOM

DESPAIR

PHANTOM CORPORATION

UNIVERSE

ERAZOR

WIZARD

http://youtu.be/nJqMPwxzu7M