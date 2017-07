MYSTIC PROPHECY werden ihr drittes Album “Never Ending” am 25. August 2017 bei Massacre Records erneut veröffentlichen.

Es ist der dritte Re-Release in diesem Jahr und folgt den Vorgängeralben “Vengeance” und “Regressus”. “Never Ending” wird ebenfalls als remastertes und limitiertes Digipak erhältlich sein und beinhaltet folgende Songs:

1. Burning Bridges

2. Time Will Tell

3. Under A Darkened Sun

4. Dust Of Evil

5. In Hell

6. Never Surrender

7. Wings Of Eternity

8. When I’m Falling

9. Warriors Of Lies

10. Dead Moon Rising

11. Never Ending

12 . War In The Sky (Bonus)

13. The King Is Back (Bonus)

MYSTIC PROPHECYs “Never Ending” wurde von R.D. Liapakis gemischt und gemastert. Das Originalartwork stammt von Meininghaus und wurde von Jan Yrlund (Darkgrove Design) fĂĽr den Re-Release ĂĽberarbeitet.