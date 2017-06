MONSTER MAGNET, CAPITANO 9.6. FZW-Dortmund Nach dem vielfach umjubelten und ausverkauftem FZW Konzert im Jahre 2014 gab sich die amerikanische Stonerlegende MONSTER MAGNET um Mastermind Dave Wyndorf wieder die Ehre, im FZW erneut in Dortmund wÀhrend ihrer aktuellen Tour zu spielen.

Doch bevor MONSTER MAGNET die BĂŒhne betraten, eröffnete die Berliner Supportband CAPITANO den Reigen. Die Musik, eine Mischung aus Indie/Stonerrock, kam in den ersten Momenten beim Publikum sonderlich nicht so gut an.

Der SÀnger, bekleidet mit einer venezianischen Pfauenfedermaske und Bauchbinde, seine musikalischen Mitstreiter mit bemalten Gesichtern boten schon eher einen karnevalistischen Anblick, doch je lÀnger die Band spielte, desto mehr ging sie ins Gehör und gefiel dem Publikum. Nach vierzig Minuten war es dann vorbei und die Band bekam doch einen beachtlichen Beifall.



Nach der obligatorischen Umbaupause erschien dann endlich MONSTER MAGNET unter frenetischem Applaus auf der BĂŒhne und legten mit `Dopes Of Invinty`, `Radiation Day`und `Powertrip`mĂ€chtig los. Dave Wyndorf, deutlich abgespeckt, war natĂŒrlich der Blickpunkt des kompletten Konzerts. Von zwei Ventilatoren angeweht, setzte er sich souverĂ€n in Szene und wirkte sehr agil im Gegensatz zu frĂŒher auf der BĂŒhne.

Vom kommenden Album wurde der Song `Mindfucker` gespielt, welches dieses Jahr noch erscheinen soll. Ansonsten bestand die Setlist aus allen Schaffensphasen der Band, so dass keine Langeweile aufkam. Die Band war in absolut guter Spiellaune und ging souverĂ€n zur Sache. Als dann `Spacelord`im Zugabteil als letztes StĂŒck gespielt wurde, gab es im Publikum kein halten mehr, hier war jetzt kollektives Ausrasten angesagt.

Wieder einmal ist es MONSTER MAGNET gelungen, ein fulminantes Konzert zu geben und ein gut gelauntes und zufriedenes Publikum zu hinterlassen. Gerne wieder!



Uli