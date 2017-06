TESTAMENT kündigen Europa-»Brotherhood Of The Snake«-Headliner-Tour mit Annihilator & Death Angel an!

Das Thrash Urgestein wird von seinen Thrash-Kollegen ANNIHILATOR und den Label-Freunden von DEATH ANGEL, die im Rahmen ihres aktuellen Albums »The Evil Divide« unterwegs sind.

Der Ticket-Vorverkauf startet am Dienstag, den 13. Juni um 10.00 Uhr hier.

11.11.2017 DE – Weissenhäusser Strand, Metal Hammer Paradise*

14.11.2017 DE – Berlin, Astra

20.11.2017 AT – Vienna, Arena

22.11.2017 DE – Wiesbaden, Schlachthof

23.11.2017 DE – Munich, Backstage

24.11.2017 DE – Saarbrücken, Garage

25.11.2017 DE – Stuttgart, LKA Longhorn

27.11.2017 DE – Nürnberg, Löwensaal

28.11.2017 CH – Pratteln, Z7

02.12.2017 CH – Fribourg, Fri-Son

09.12.2017 DE – Oberhausen, Ruhrpott Metal Meeting

*TESTAMENT only