Das 15. Studioalbum von PARADISE LOST »Medusa« wird am 1. September ĂŒber Nuclear Blast erscheinen. Mit diesem neuen Longplayer kehrt der britische Kultact zu seinen AnfĂ€ngen zurĂŒck und liefert das hĂ€rteste Album der letzten fĂŒnfzehn Jahre, das zermalmenden Doom Metal mit Nick Holmes’ finsteren Deathgrowls und rauen organischen KlĂ€ngen verbindet – eine neue Ära der britischen Misere wartet am Horizont!

Das Coverartwork wurde von Branca Studio entworfen und zeigt die berĂŒchtigte Gorgone Medusa aus der griechischen Mythologie mit Giftschlangen als Haaren, die jeden zu Stein erstarren lĂ€sst, der es wagt, in ihre Augen zu blicken.

Außerdem hat die Band eine besondere Releaseshow angekĂŒndigt, die am 1. September im geschichtstrĂ€chtigen LKA Longhorn von Stuttgart stattfinden wird. Nur an diesem Abend werden PARADISE LOST ihr komplettes Album in voller LĂ€nge prĂ€sentieren – und weitere Überraschungen fĂŒr dieses exklusive Event werden bald enthĂŒllt! Sichert Euch schnellstmöglich die limitierten Tickets hier.

Kurz darauf bringen PARADISE LOST ihre Labelkollegen und gefeierten US-Doomster Pallbearer mit auf eine große Europatour, sodass der Abend unter einem wahrhaft finsterem Stern steht.

01.09. D Stuttgart – LKA Longhorn *EXCLUSIVE RELEASE SHOW*

mit PALLBEARER & SINISTRO

28.09. D Herford – X

18.10. D Nuremberg – Hirsch

19.10. D Frankfurt – Batschkapp

20.10. D SaarbrĂŒcken – Garage

21.10. CH Geneva – L‘Usine

29.10. D Munich – Theaterfabrik

30.10. CH Pratteln – Z7

08.11. D Cologne – Live Music Hall

09.11. D Berlin – Columbia Theater

10.11. D WeissenhĂ€user Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise (nur PARADISE LOST)

Oder seht die Band bereits im Sommer auf den folgenden Festivals:

02.07. GR Athen – Rockwave Festival

14./15.07. S GĂ€vle – Gefle Metal Festival

21.07. PL Katowice – Metal Hammer Festival

22.07. D Esslingen – River-Side Festival

30.06. E Barcelona – Rock Fest

03. – 05.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. A Graz – Metal on the Hill

13.08. B Kortrijk – Alcatraz Festival

18. – 20.08. F Saint-Nolff – Motocultor Festival

25./26.08. D Wörrstadt – Neuborn Open Air

08.09. UAE Dubai – The Music Room (Majestic Hotel)