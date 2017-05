Im Dortmunder Revierpark Wischlingen gibt vom 21.-22. Juli das ROCK`N TRIBUTE FESTIVAL. Ein Festival der anderen Art. Hier treten fast ausschließlich nur Tribute Bands auf. Das Team vom RNT hat die besten Bands für diesen Event verpflichten können. Wer also auf RAMMSTEIN, DIE TOTEN HOSEN, METALLICA, ACDC steht, sollte sich ein Ticket sichern. Auch mit JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE aus den USA konnte eine hervorragende Band verpflichtet werden, die sich quer durch die 80er HardRock Musik spielt. Der Headliner am Samstag ist die deutsche Fun Metal Band JBO, die hier für Stimmung sorgen soll. Also nichts wie hin!

Es wird dort zwei Bühnen geben. Neben der MainStage gibt es noch die Local-Newcomer-Stage in der Beach Area, wo es ein Band-Contest gibt. Die Sieger-Band wird dann im nächsten Jahr auf der MainStage spielen dürfen.

Hier die Bands:

VÖLKERBALL – RAMMSTEIN Tribute

DIE TOTEN ÄRZTE – DIE TOTEN HOSEN und DIE ÄRZTE Tribute

MY´TALLICA – METALLICA Tribute

AC/BC – ACDC Tribute

JOHN DIVA – The Ultimate 80`s Rockshow

U.V.M

Tickets: Freitag: 21. Juli 2017 – 18,90 €

Samstag: 22. Juli 2017 – 18,90 €

Tickets für beide Tage – 29,90 €

Die Tickets sind erhältlich online auf: www.rock-n-tribute.com

oder an der Solebad-Kasse im Revierpark Wischlingen