„Aus dem Leben eines Musikfans“ soll ein Versuch sein Themen und Situationen rund um Musik zu behandeln, die mir im täglichen Leben begegnen. Ich, das ist in diesem Fall ein Musikfan, der bereits seit 15 Jahren Metal-Fan (und auch Fan einiger anderer Genres) ist und auch seit vielen Jahren selbst Musik macht (oder es wenigstens versucht).

Pünktlich zum Neujahr soll es heute um meinen persönlichen Jahresrückblick gehen, den ich in verschiedene Kategorien aufteilen will.

Alben

Zuallererst sind da natürlich die Alben des Jahres. 2016 gab es wieder jede Menge interessante Releases und ich habe mir mal zehn Stück rausgepickt, die mich besonders begeistert haben. Hierbei sind bespielsweise ROGASH, HEAVEN SHALL BURN, WOVENWAR und IHSAHN auch wirklich hörenswert, aber irgendwo muss man ja auch eine Grenze ziehen.

10. HARAKIRI FOR THE SKY – III:Trauma

9. ASHES OF A LIFETIME – Lorem Ipsum

8. BLINK 182 – California

7. THY WORSHIPER – Klechdy

6. THRĂ„NENKIND – King Apathy

5. KVELERTAK – Nattesferd

4. ARCHITECTS – All Our Gods Have Abandoned Us

3. ALCEST – Kodama

2. SEKTEMTUM – Panacea

1. KORN – The Serenity Of Suffering

Songs

10. BRUJERIA – Viva Presidente Trump

9. CRYSTAL F – Narben

8. Royce Da 5′9” – Thumbernacle

7. ASHES OF A LIFETIME – Change

6. STICK TO YOUR GUNS – Better Ash Than Dust

5. KVELERTAK – 1985

4. GOJIRA – Silvera

3. SEKTEMTUM – Panacea

2. KORN – A Different World

1. ARCHITECTS – Gone With The Wind

Konzerte

Neben Platten sind natĂĽrlich auch Konzerte unabdingbar. Deshalb sind hier meine Top 3 des Jahres.

3. SUM 41 auf dem Highfield Festival

2. BEHEMOTH/ABATH/ENTOMBED A.D./INQUISITION im Backstage MĂĽnchen

1. ALCEST auf dem Prophecy Fest