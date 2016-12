Ihr kennt das; Weihnachten steht vor der Tür, das Jahr neigt sich dem Ende zu und man freut sich schon auf die ruhigen Tage bzw. auf den Ausklang des Jahres. Doch was hatte das Jahr 2016 eigentlich am Start? Die eine oder andere Platte, intensive Konzerterfahrungen und auch die eine oder andere Pleite. Einmal die nostalgische Schiene schieben, ehe es mit Volldampf ins neue Metal-Jahr 2017 geht- die Mission unserer Redaktion: nenne deine persönliche drei besten Platten, das intensivste Konzert und die größte Pleite des Jahres.

Here we go:

Uli



1. Album des Jahres:

TESTAMENT ‘Brotherhood Of The Snake’



2. Konzerte des Jahres:

Winery Dogs Matrix Bochum



3. Reinfall des Jahres:

Metallica

Radu

1. Album des Jahres:

TREES OF ETERNITY – `Hour Of The Nightingale`

Eine tragische Entstehungsgeschichte, ein abgrundtief atmosphärisches Album und auch schnell mit persönlichen Erinnerungen behaftet. Weltklasse.



2. Konzerte des Jahres:

Blind Guaridan auf dem Rock Hard Festival. Bei allen feuchten Träumen und wünschen kloppen sie `The last Candle` live raus und katapultieren mich mal eben in meine Jugend zurück.



3. Reinfall des Jahres:

Trotz umfangreicher XXL Black Sabbath Story keine Chance auf eine Akkreditierung bekommen. Dafür ein top Angebot für ein Meet & Greet für lauschige 1300 €. Meine Begeisterung für die Band ist ungebrochen, auch wenn ich die Plattenfirma für geldgeile Hobbyhuren halte.



Samir

1. Album des Jahres:

KORN – The Serenity Of Suffering



2. Konzerte des Jahres:

Alcest Prophecy Fest



3. Reinfall des Jahres:

Auflösung von Bolt Thrower



Thomas

1. Alben des Jahres:

KATATONIA – The Fall Of Hearts -

FLOTSAM AND JETSAM – Same -

OPETH – Sorceress

2. Konzerte des Jahres:

Opeth in Köln (E-Werk)

My Dying Bride beim Summer Breeze 2016

Kataklysm in Bochum (Matrix)

3. Reinfall des Jahres:

Beyond The Black beim Summer Breeze 2016

Hendrik

1 Alben des Jahres:

a) SANZU mit “Heavy over the home” Was die Australier hier als DebĂĽt (!) abliefern, ist in der Tat eine schwere Dampfwalze, die da zähflĂĽssig aus den Boxen rollt. Was fĂĽr ein genialer Midtempo-Brocken! Mehr davon!

b) MESHUGGAH mit “The Violent Sleep of Reason”. Nach eher durchwachsenen Scheiben wie “Chaosphere” endlich wieder die ganze polyrhythmische Genialität auf hohem Niveau! Wer braucht schon ein Metronom?

c) Auch wenn es ein Remaster ist, gehört es fĂĽr mich zu den Veröffentlichungen des Jahres: SOUNDGARDENS “Badmotorfinger” als 25th Anniversary Remaster mit Bonus CD, wo hörenswerte Studio Outtakes und Liveaufnahmen zu hören sind. Der Meilenstein des Grunge erwacht hier im Remastering unter den wachsamen Augen von Kim Thayil zu neuem Leben!

2. Konzerte des Jahres:

Iron Maiden live auf der Waldbühne Berlin. Die Band meiner Jugend, die immer noch über die Bretter turnt wie damals. Werden die eigentlich nicht älter? Bruce Dickinson klingt nachdem er den Krebs überwunden hat, besser als auf dem Album, sie albern live immer noch herum wie kleine Jungs und Eddie lebt auch noch. Also alles im Metal-Lot!!

3. Reinfall des Jahres:

Gemessen an den hohen Erwartungen und dem PR-Brimborium und dass sie zu den “Big Four” gehören (was ich sowieso albern finde…) und dass eine Lemmy-Hommage darauf zu finden ist und und und … ist das Metallica-Album irgendwie durchwachsen geworden. Es ist nicht wirklich schlecht, aber nach der ersten CD fange ich an, mich zu langweilen. Im Arbeitszeugnis wĂĽrde vermutlich stehen: Sie haben sich bemĂĽht.

Lin





1. Album des Jahres: nope

2. Konzerte des Jahres: nope

3. Reinfall des Jahres: Spider Murphy Gang vor ein paar Jahren (schlimmster Reinfall ever)





Petra

1. Album des Jahres: PRIMAL FEAR – Rulebreaker

2. Konzerte des Jahres: Paul Gilbert

3. Reinfall des Jahres: Rock im Revier