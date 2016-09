Durch den Tod von Drummer Martin “Kiddie” Kearns entstand bei BOLT THROWER eine LĂĽcke, die nicht mehr zu fĂĽllen war. Nun hat sich die Band dazu entschlossen, nach 30 Jahren sämtliche Bandaktivitäten ruhen zu lassen und zu einem wĂĽrdigen Abschluss zu bringen. Keine Tour, keine Ausschlachtung des Bandnamens, sondern ausschlieĂźlich wahre Worte wurden auf der Homepage an die Fans gerichtet:

On behalf of ourselves and Kiddie’s family, we would like to thank everyone for their thoughts and support over the last 12 months. Together with Kiddie’s family we made the conscious decision to keep his unexpected death a private matter, and to take time out to deal with it all.

“When Kiddie joined us back in 1994, although he was only 17, he instantly improved Bolt Thrower as a live band, and no one was more loyal to, and prouder to be in Bolt Thrower than him.

We spent over 20 years together, touring the world, with 3 different vocalists, but he was so much more than just a drummer to us. So when we carried his coffin to his final resting place, the Bolt Thrower drummer position was buried with him. He was, and will now forever remain THE Bolt Thrower drummer, our Powerhouse and friend Martin “Kiddie” Kearns.

As for the rest of us, Bolt Thrower has been our way of life for 30 years, never driven by money, fame or ego, but by our own personal principles and values that have guided us through life, and which bonded us as friends long before Bolt Thrower was even formed…”



BOLT THROWER letztes Album “Those Once Loyal” wurde 2005 veröffentlicht. Auch wenn es bereits Material fĂĽr ein Nachfolgealbum gab, wurde es von der Band verworfen, weil es nicht gut genug fĂĽr BOLT THROWER war. Keine halben Sachen oder kommerziellen Ziele, das waren die Grundlagen jender Death Metal Band, deren Herzblut man auf Alben, beim Merchandising und besonders auf den Konzerten spĂĽren konnte. Ich durfte sie letztmalig in Essen 2014 bestaunen (Bericht gibt´s hier) und kann nur unterstreichen, welche Macht und Charisma die Band an sich hatte. Ein kleiner Trost ist es, dass mit MEMORIAM auch einige BOLT THROWER Songs live den Weg zu den Fans finden werden.

Die Band endet mit folgendem Zitat:

“We are not now that strength which in old days

moved earth and heaven; that which we are, we are;

One equal temper of heroic hearts,

made weak by time and fate, but strong in will

To strive, to seek, to find, and not to yield.”

– Tennyson – 1833