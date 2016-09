Aus dem Leben eines Musikfans

Schon lĂ€nger trage ich die Idee mit mir herum eine regelmĂ€ĂŸige Kolumne zu verfassen, um einfach das niederzuschreiben was mich derzeit in der Musikwelt begeistert, schockiert und einfach interessiert. Nach einiger Zeit ist es nun soweit und ihr lest meinen ersten Versuch. Doch worĂŒber soll es nun diesmal gehen? Ganz einfach, um Prophecy Productions.

Prophecy Productions sind ein deutsches Label, das 1996 gegrĂŒndet wurde. Es unterteilt sich in ein Hauptlabel und die zwei Sublabel Lupus Lounge, das fĂŒr extremere KlĂ€nge steht und z.B. Secrets Of The Moon beherbergt, und Auerbach TontrĂ€ger, zustĂ€ndig fĂŒr ruhigere KlĂ€nge wie von Sol Invictus. Zu den bekanntesten Bands unter Vertrag gehören Empyrium, Alcest und Dornenreich. Nach eigener Aussage stĂŒtzt sich die GeschĂ€ftsphilosophie auf BestĂ€ndigkeit, Hochwertigkeit und Gemeinschaft. Genau diese drei Aspekte sind es auch, die mich seit Jahren an diesem Label faszinieren.

Die BestĂ€ndigkeit drĂŒckt sich unter anderem in der langjĂ€hrigen Zusammenarbeit des Labels mit den KĂŒnstlern aus. Ich bin nun seit weit ĂŒber 10 Jahren Fan von Dornenreich und bin auch durch die Band erst auf Prophecy aufmerksam geworden, da hier seit „Her von welken NĂ€chten“ (2001) alle Alben veröffentlicht werden. In der schnelllebigen Musikwelt spricht dies eindeutig fĂŒr das Label, da hier an den KĂŒnstlern festgehalten wird und eine solide Vertrauensbasis vorherrscht.

Hochwertigkeit, wo fang ich hier am besten an? Schaut man sich etwas im Onlineshop um, fĂ€llt auf, dass die meisten Alben in vielen verschiedenen Editionen erhĂ€ltlich sind. Von der einfachen CD-AusfĂŒhrung bis zur super mega Deluxe-Box ist die Auswahl sehr groß, je nachdem eben wie viel Geld man ausgeben möchte. Egal welche AusfĂŒhrung man jedoch nimmt, es gibt hier nahezu keine billig produzierten Pappschuber oder lieblos aufgemachten Artworks. Eine der letzten Special Editions, die ich mir beispielsweise geleistet habe, ist „Bannstein“ von EĂŻs, aufgemacht als Buch. Sowohl der Einband, als auch die Gestaltung sind von sehr guter QualitĂ€t und ein Genuss fĂŒr jeden Sammler. Dieser eigene Anspruch zieht sich durch die gesamte Unternehmensphilosophie und wird auch bei der Organisation von Konzerten und Festivals gelebt (hierzu im nĂ€chsten Abschnitt) mehr.

Der letzte StĂŒtzpfeiler der GeschĂ€ftsphilosophie fußt auf dem großen Bereich der Gemeinschaft. Diese wird sowohl intern, als Interaktion der Plattenfirma mit ihren KĂŒnstlern, als auch extern mit den Fans gelebt und zelebriert. Wie auch bereits im Abschnitt zum Thema BestĂ€ndigkeit erwĂ€hnt, herrscht zu den einzelnen Bands oftmals ein VerhĂ€ltnis, das in der Musikmaschinerie so wohl nur selten existiert. Doch auch die Fans fĂŒgen sich nahtlos in die Prophecy Gemeinschaft ein und es findet durch Festivals, Konzerte und dem Prophecy Club mitsamt Forum ein reger Austausch statt. Ich hatte das GlĂŒck bei der diesjĂ€hrigen Ausgabe des Prophecy Fests in der Balver Höhle anwesend zu sein (Bericht hier) und muss sagen, dass die AtmosphĂ€re einfach einzigartig ist. Man trifft Fans aus aller Welt, die die Ästhetik der Bands und des Labels lieben und sich dort treffen, um sich mit anderen auszutauschen und entspannt zu feiern. So und nicht anders sollten Metal Festivals sein!

Was bleibt noch zu sagen? Ich wollte mit diesem ersten Gehversuch einer Kolumne einfach mal beleuchten, warum ich seit Jahren treuer Kunde von Prophecy Productions bin und dies auch in Zukunft bleiben werde. Es gibt in der heutigen Zeit mehr als genug Bands und Labels, doch steht Prophecy fĂŒr mich neben einigen anderen Labels wie zum Beispiel VĂĄn Records fĂŒr eine klare Linie und hochwertigen Outputs fernab jedes Trends. Danke dafĂŒr!