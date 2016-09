Die Essener Rocker von CROSSPLANE werden am 10. Februar ihr neues Album “Backyard Frenzy” via 7Hard in die Plattenläden eurer Wahl stellen. Um die Wartezeit zu verkĂĽrzen veröffentlichen sie mit `Dance With The Devil`ein Zeichentrickvideo, welches von den Machern der Zeichentrickserie Heavy Metal Maniacs kreiert worden ist! Watch Below!