Auch in diesem Jahr findet wieder auf Schloß Broich in Mühlheim an der Ruhr das Castle Rock Festival vom 30.6.-1.7.20023 statt, mit zahlreichen Bands aus der Dark Rock Szene.

Seid dabei, wenn diese Bands die Bühne im Schlosshof stürmen:

The 69 Eyes, MEGAHERZ, END OF GREEN, LACRIMAS PROFUNDERE, WARKINGS, NACHTBLUT, HELDMASCHINE, STORM SEEKER, NULL POSITIV, VOODOMA, SOULBOUND, CIRCUS OF FOOLS und SEELENSTURM.

Running Order:

Freitag 30.6.

Einlass: 15 Uhr

SOULBOUND 16.00 – 16.40 Uhr

STORM SEEKER 17.00 – 17.40 Uhr

NULL POSITIV 18.00 – 18.50 Uhr

WARKINGS 19.15 – 20.15 Uhr

MEGAHERZ 20.45 – 22.00 Uhr

Samstag 1.7.

Einlass: 11.30 Uhr

SEELENSTURM 12.15 – 12.50 Uhr

CIRCUS OF FOOLS 13.10 – 13.50 Uhr

VOODOMA 14.10 – 14.55 Uhr

NACHTBLUT 15.15 – 16.10 Uhr

HELDMASCHINE 16.30 – 17.25 Uhr

LACRIMAS PROFUNDERE 17.45 – 18.45 Uhr

END OF GREEN 19.10 – 10.10 Uhr

THE 69 EYES 20.40 – 22.00 Uhr