TESTAMENT The Bay Area Strikes Back Tour 2020! TESTAMENT, EXODUS und DEATH ANGEL zusammen auf einer Tournee, das läßt die Herzen der Fans gleich höher schlagen. Gleich sieben Venues sind gebucht worden, um diese Hallen in Schutt und Asche legen! Also mehr Thrash Metal kann diese Tour wirklich nicht bieten!





TESTAMENT und EXODUS arbeiten derzeit an neuen Alben, nachdem ihre letzten Outputs schon einige Jahre zurĂĽckliegen. Also lasst euch diese Tour wirklich nicht entgehen, denn hier wird Thrash At Its Best geboten. Also los ran an die Karten!!

Dates:

13.02.2020 Hamburg – Docks

14.02.2020 Oberhausen – Turbinenhalle

15.02.2020 Wiesbaden – Schlachthof

18.02.2020 Berlin – Huxley´s Neue Welt

21.02.2020 MĂĽnchen – Backstage

22.02.2020 Filderstadt – Filharmonie

11.03.2020 Hannover – Capitol

Karten gibt es wie immer an den bekannten Vorverkaufsstellen!