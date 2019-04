BATTLE BEAST sind derzeit unterwegs auf ihrer aktuellen “EUROPEAN TOUR 2019″ und der Weg fĂĽhrte sie bereits in einige deutsche Städte, vier davon könnt Ihr Anfang Mai noch in Hamburg, Stuttgart, Hannover und MĂĽnchen besuchen.

Die finnische Power Metal Band verlieĂź das heimische Helsinki, um ihren Fans in den kommenden Konzerten ihr neuestes Werk “NO MORE HOLLYWOOD ENDINGS” zu präsentieren. So teilte Frontfrau Noora Louhimo selbst zu zu dieser Tour im Vorwegen mit: „Das Battle Beast hat sich ein schillerndes neues Aussehen verpasst, das wir euch voller Stolz vorstellen möchten. Mit unseren neuen Songs, die theatralischer und mächtiger als jemals zuvor sind, werden wir unsere Fans in brandneue, ungeahnte Höhen katapultieren, sowohl emotional als auch musikalisch. Dieses kommende Kapitel mĂĽsst Ihr einfach live erleben!“

Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufĂĽgen!

Als Support werden die ebenfalls aus Finnland stammenden ARION dabei sein. Die seit 2011 bestehende Band wird Songs aus ihrem aktuellem Werk „LIFE IS NOT BEAUTIFUL“ mit am Start haben.

Hier nun fĂĽr Euch die letzten vier Haltestationen auf der Europa-Tour von BATTLE BEAST:

03.05.2019Â MĂĽnchen, Backstage Werk

04.05.2019Â Stuttgart, Im Wizemann

07.05.2019Â Hannover, Musikzentrum Hannover

08.05.2019Â Hamburg, Markthalle



Tickets gibt es zu einem Preis von 29,50 Euro bei EVENTIM und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.