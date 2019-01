Mit SAINT VITUS kommt im April 2019 der Doom Metal der 80er Jahre zu uns. SAINT VITUS gelten als bedeutenste Vertreter der ersten Zeit dieses Subgenres. Geprägt durch frühe BLACK SABBATH-Zeiten, konnten sie über viele Jahrzehnte andere Doom Metal Bands mit ihrer Musik beeinflussen und gelten in der Doom Metal-Szene als Pioniere. In den USA selbst ziehen sie ebenfalls ein großes Publikum des Hardcore Punks an und tourten seinerzeit mit Bands wie Black Flag oder aber Agnostic Front.

In diesem Jahr feiern die US-Doomer ihr 40jähriges Jubiläum. Sie blicken zurück auf eine lange Bandgeschichte, in der sie 8 Studioalben und 1 Live-Album veröffentlichten. Von der ursprünglichen Besetzung der Band aus den frühen 80er Jahren sind noch Gitarrist Dave Chandler und Bassist Mark Adams mit dabei. Dave Chandler, als Hauptsongwriter, bringt SAINT VITUS die besondere Note mit seinen bekannten Wah-laden Solis. Ihre Studioaufnahmen zum neuen Album haben SAINT VITUS beendet, ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, man kann jedoch davon ausgehen, dass die Veröffentlichung noch vor Beginn der Tour erfolgt. Wir sind gespannt.

Freuen wir uns somit auf „40 F´N YEARS“ of OF SAINT VITUS, denn unter diesem Motto touren die Kalifornier quer durch Europa im April bzw. Mai und machen Halt in folgenden deutschen Städten:

11.04.2019 Berlin, SO 36

12.04.2019 Hamburg, HeadCrash

14.04.2019 Dortmund, Junkyard

15.04.2019 Köln, Luxor

04.05.2019 Leipzig, UTConnewitz e.V.

Tickets sind erhältlich zu einem Preis vom 24,85 € zzgl. Gebühren bei EVENTIM.