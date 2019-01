Lange ist es her, dass ein paar junge Musiker im Jahre 1989 entschlossen haben eine Band zu grĂĽnden. Sie nannten diese Band OOMPH!. Der Name stammt aus dem Altenglischen und heiĂźt soviel wie das gewisse Etwas, Sexappeal, energiegeladen oder Schwung. Und das passt auch bei den OOMPH! wie die Faust aufs Auge. Die Musik ist voller Energie. Die Wurzeln der Band liegen in der EBM Szene, aber auch Industrial EinflĂĽsse sind nicht von der Hand zu weisen. Mit ihrem Genre-Mix sind OOMPH Vorreiter im Bereich “Neue deutsche Härte” und ebneten somit Bands, wie beispielsweise RAMMSTEIN oder EISBRECHER den Weg zur Popularität. In den frĂĽhen 90ern hatten sie schon einige Erfolge zu verzeichnen; so landeten sie im Jahre 1992/93 mit der Single `Ich bin Du´ den ersten Hit in den USA. Seither blieben OOMPH! immer weiter am Ball.

Der neuen deutschen Härte ist die Band allerdings bis heute hin treu geblieben. In den 2000ern folgten sogleich die nächsten großen Erfolge. So gewannen sie beispielsweise die Eins Live Krone als beste Band im Jahre 2004 und es folgten Nummer 1 Album und Single. In ihrer Bandgeschichte haben OOMPH! nunmehr 13 Studioalben herausgebracht. Die Alben landeten seit 1998 immer wieder in den deutschen Charts. Mit dem neuesten Werk „Rituals“ wandeln OOMPH! wieder auf altbekannten härteren Wegen. Das Album ist ohne große Überraschung gleich auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen.

Wer dieses Feuerwerk an neuen Songs also nicht verpassen will, sollte den März nutzen und OOMPH! live auf ihrer Europa-Tour erleben. In Deutschland sieht der Tourplan wie folgt aus:

01.03.2019 Hannover – Capitol

02.03.2019 Berlin – Astrastube

03.03.2019 Hamburg – Markhalle

05.03.2019 Bochum – Zeche

06.03.2019 Wiesbaden – Schlachthof

08.03.2019 Stuttgart – Im Wizemann

09.03.2019 MĂĽnchen – Backstage

10.03.2019 Dresden – Kraftwerk

12.03.2019 Leipzig Täubchental

13.03.2019 NĂĽrnberg Hirsch

15.03.2019 Köln Live Music Hall

Tickets gibt es bei METALTIX oder aber auch EVENTIM zu einem Preis ab 30,95 Euro zzgl. GebĂĽhren. Da einige Konzerte bereits ausverkauft sind, ist Eile in punkto Ticketerwerb geboten !