Am Samstag, den 13.04.2019, geht nun das K N I G H T F E S T – das Benefizfest zugunsten des Kinderhospiz Sternenbrücke e.V. zum dritten Mal in die Vollen. Für uns als Partner der KNIGHTS OF THOR immer eine Herzensangelegenheit, ein solches Festival zu fördern. Schon im ersten Jahr konnte eine Spendensumme von rund 3.600 Euro „erspielt“ werden und im letzten Jahr kamen sogar summa summarum 6.066 EUR für die Kinder des Kinder-Hospiz Sternenbrücke zusammen. Anfangs startete man als Indoor-Festival in Hamburg-Stellingen, jedoch zeigten die Tipsy Apes (TAM e.V.) Hamburg schon im letzten Jahr ihr großes Herz und stellten 2018 erstmalig und in diesem Jahr abermals ihre Location in Hamburg-Harburg Am Radeland zur Verfügung. Obwohl es Odin im letzten Jahr im April weniger gut meinte mit dem Wetter und es in Strömen wahrlich goss, waren so viele „Metal Hearts“ (ja – hier bewusst nicht Metalheads geschrieben), vor Ort, um die Spendenpötte bei Tombola und richtig guter Musik zu füllen. Eine so rockige und entspannte Atmosphäre mit familiären Touch und vielen guten Gesprächen und jeder Menge Spaß entstand auch mit triefenden Klamotten. Tolle Bands waren am Start und die Betreiber dieser Veranstaltung machten wirklich alles möglich, um es den Gästen an nichts fehlen zu lassen. Ihr wisst ja selbst, die Nordmenschen können alles bei jedem Wetter und so wurden Feuertonnen zum Wärmen aufgestellt, Strohballen ausgefahren, um so ein sicheres Laufen und „Moshen im Stroh“ zu ermöglichen. Auch für Speis und Trank war bestens gesorgt. Großes Kino war das und das Event mit einer solchen Spendenlaune berührte uns vom Metal Impressions ungemein.

Um das KNIGHTFEST auch in 2019 zu einem wirklich großartigen Ereignis werden zu lassen und den Spendentopf noch voller als im vergangenen Jahr zu füllen, bedarf es auch hier wieder Eurer Hilfe. Seid dabei!!! Sieben tolle Bands führen durch Tag bzw. Abend. Als da wären:

FORGOTTEN NORTH

Die Berserker Schleswig-Holsteins trifft man mittlerweile auf vielen Festivals oder aber den diversen Events des MPS (Mittelalterliches Phantasie Spektakulum). Meist mit einem Schiff anreisend, das Schwert emporragend in der Hand, immer kampfbereit und mit jeder Menge Met an Bord, durchfahren sie die Nordmeere und landen in diesem Jahr glĂĽcklicherweise auch an der Elbe und machen Halt in den Gefilden der Tipsy Apes und kommen als Freunde der Knights of Thor. FORGOTTEN NORTH muss man unseres Erachtens erlebt haben. Sie bringen mit ihren Liedern eine Mixtur aus Folk, Rock sowie Mythos und Pathos und der Met schmeckt mit ihrer musikalischen Untermalung einfach dreimal so gut.

RAGNARĂ–EK

Wo die Mannen aus Schwerin auftauchen, gibt es was auf den Dudelsack und das mit jeder Menge Feuer und rockigen mittelalterlichen Songs. So heisst es auf ihrer Infoseite selbst: „RAGNARÖEK schmieden mit unbändiger Kraft Rag’n-Roll. Der prägnante Klang der Sackpfeife und die rauen Schlachtgesänge des Fährmanns bauen auf stampfende Rhythmen und harte Stromgitarrenriffs.“ Und genauso ist es auch. Lasst uns tanzen und singen, wenn Charon, Der Zeus, Ark, Rodall und Sigar zum Feste laden !

PARITY BOOT

Mit einem Sack voller Industrial Thrash Metal kommen die Mannen von PARITY BOOT zum KNIGHTFEST. FĂĽr sie ist es allerdings eine kurze Anreise oder sagen wir ein Heimspiel, denn sie selbst kommen aus Hamburg. Ihre EinflĂĽsse ziehen sie aus der Musik von beispielsweise Meshuggha oder aber Soilwork.

RELATIONS

Der Hardcore darf ebenfalls in einer „Rock/Metal-Mische“ nicht fehlen. Den bringen uns die Sauerländer von RELATIONS an die Elbe. Die Band wurde in 2014 gegründet kommt gleich mit zwei Vocals daher. Ihre Einflüsse ziehen sie aus dem Metal-Hardcore-Genre-Bereich, hier z.B. von Bands wie Parkway Drive, Terror oder aber Every Time I Die.

HONEYTRUCK

Hardrock, Punk und eine kleine Portion Metal – so etwas bringt uns die “female fronted” Band HONEYTRUCK aus dem Landkreis Oldenburg zum KNIGHTFEST. Auch wenn der Bandname eine gewisse SĂĽĂźe und Lieblichkeit mit sich bringt, so ballern die 5 Wildeshausener komplett rein. Mit ihrer Frontfrau Angelika und ihrer rauchig kratzigen Kraftröhre, die aber auch bluesig melodisch in zarte Melodien abtauchen kann, bringen sie das Besondere. Stilistisch liegen HONEYTRUCK bei Bands, wie Alter Bridge oder aber Raise Against. Sie fetzen laut rockend, können aber auch wunderschön soft und groovig. Man darf gespannt sein !

BLACKENING

Selbst den weiten Weg aus Österreich nimmt man auf sich und eilt zum KNIGHTFEST. Die Thrash Metaller von BLACKENING. Die Band gibt es seit 2013 und ihre harten Klänge reichten schon weit über den Rand der österreichischen Grenze hinaus. Ihr Musik findet sich stilistisch im Bereich von Metallica, Pantera, somit good old Thrash Stuff aus junger Feder!

SURGICAL STRIKE

Eine weitere Thrash Metal-Band beim KNIGHTFEST. Sie kommen aus Hannover.  SURGICAL STRIKE  hatten gewissermaĂźen ihre Anfänge schon in den 90er Jahren, fanden aber erst ihr endgĂĽltiges Gesamt-Package im Jahre 2015.  Ihre erste EP „V II XII“ veröffentlichte WackenTV mit einem packenden Videoclip zum ersten Song der EP “Shithouse Propaganda”. Sie arbeiten derzeit an ihrem Longplayer, welcher in diesem Jahr noch veröffentlicht werden soll. Zweifelsohne liegen ihre Wurzeln im Thrash der 80er Jahre. Klassischer Thrash, dennoch modern – irgendwie zeitlos.

Sowohl während des Festivaltages kann (beispielsweise durch die dort stattfindende Tombola) gespendet werden, aber auch parallel oder im Vorwege (für diejenigen die vielleicht nicht vor Ort sein können) besteht die Möglichkeit zu spenden. Jeder kleinste Euro-Betrag ist willkommen – natürlich darf es aber immer auch gerne mehr sein. Hier der entsprechende SPENDENLINK KNIGHTFEST.

Da wir vom METAL IMPRESSIONS genau wissen, dass IHR METALHEADS die Größten seid und in Euch – wie schon so oft erlebt – ein ganz großes Herz für die Musik, aber auch für das Miteinander schlummert, bitten wir um jede Menge Spenden. Am Besten wäre es natürlich, Ihr seid direkt vor Ort beim KNIGHTFEST und habt Spaß, gute Musik und werft natürlich auch etwas in die Pötte. Die Spendensumme wird immer ein paar Wochen nach dem Event direkt persönlich durch Vertreter der KNIGHTS OF THOR dem Kinder-Hospiz Sternenbrücke überreicht.

Also, ein geiles Frühjahrs-Festival in Hamburg-Harburg – für einen absolut guten Zweck noch dazu – wartet auf Euch. Wir wollen, dass die Spendensumme des letzten Jahres „getoppt“ wird und wissen, mit EUCH ist das möglich!

Tickets erhalten ihr zu einem Preis von 12,00 EUR bei METALTIX.

Weitere Informationen zum Event gibt es laufend auf der Seite der KNIGHTS OF THOR H.M.C.

oder aber ihr folgt dem KNIGHTFEST auf Facebook !