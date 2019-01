Mit `Do Your Worst´ wurde uns im Oktober 2018 bereits eine erste Kostprobe des neuen Albums der RIVAL SONS präsentiert. Ihr neues und bereits sechstes Album trägt den Namen „Feral Roots“ und wird veröffentlicht am 25. Januar 2019. Man darf sich somit freuen.

Die RIVAL SONS kommen aus Los Angeles, wurden im Jahre 2008 gegründet und sind in den letzten Jahren die Entdeckung im modernen Bluesrock. Bereits ihre ersten Alben brachten den Bluesrock in einer absolut neuen modernen, aber dennoch geerdet souligen Art zum Vorschein, die zuvor so nicht da gewesen war. Gerade auch die ausdruckstarke Stimme von Jay Buchanan trägt einen Großteil dazu bei. Fünf großartige Musiker und Charakterköpfe. Sie präsentieren ihre Songs lässig, rockig und gefühlvoll – und  nebenher schauen die Jungs aus L.A. auch noch richtig gut aus. Was für ein „Package“!!!

Bereits als Support auf Touren von DEEP PURPLE, der Abschlusstournee von BLACK SABBATH oder aber als Special Guest der ROLLING STONES in der “ESPRIT Arena” in DĂĽsseldorf im FrĂĽhjahr 2018 brillierten sie. Wer die RIVAL SONS einmal live erlebt hat, wird mit groĂźer Wahrscheinlichkeit Fan der ersten Stunde und noch einige Konzerte mehr aufsuchen wollen. Die Chance dazu bekommt Ihr nun gleich am Anfang des Jahres 2019, denn die RIVAL SONS gehen auf groĂźe Europa-Tour und machen Halt in fĂĽnf deutschen Städten. Präsentieren werden sie u.a. ihr neues Album, aber wir dĂĽrfen uns mit Sicherheit auch auf Klassiker, wie `Open Your Eyes´, `Electric Man´ oder `Pressure and Time´ freuen.

Hier nun die Daten der fĂĽnf Konzerte in Deutschland:

17.02.2019 MĂĽnchen, Backstage Werk

18.02.2019 Frankfurt, Batschkapp

22.02.2019 Berlin, Huxley´s

24.02.2019 Köln, Essigfabrik

01.03.2019Â Hamburg, GroĂźe Freiheit 36

Tickets erhaltet Ihr zu einem Preis ab 39,15 EURO zzgl. Gebühren bei EVENTIM oder bei allen örtlichen VVK-Stellen.