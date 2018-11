Der Tiger, Lupus und Dragon touren wieder durch Europa. Die Berliner Rockband KADAVAR, mit ihrem Proto-Stoner-Psychedelic-Rock-Stil begeistern nunmehr seit gut 7 Jahren ihre Fangemeinde. Bei dieser Band stand von Anfang an eine authentische Umsetzung von Doom-, Space- oder aber Krautrock. Diese Authentizität der 70er Jahre ist auch bei ihrer Aufnahmetechnik ein besonders wichtiges Kriterium. So nehmen sie ausschlieĂźlich auf Original-Equipment dieser gelebten und celebrierten Zeit auf. “Unsere Idee war, Musik so zu machen, wie im Proberaum. Wir greifen auf ĂĽberhaupt keine technischen Hilfsmittel zurĂĽck. Wir nehmen so auf, wie wir spielen, und wenn es am Ende nicht perfekt ist, dann ist es halt nicht perfekt” (Zitat: Christoph “Tiger” Bartelt)

Ihr auffälliger Kleidungsstil ist den diversen Second-Hand-Läden Berlins zu verdanken und natĂĽrlich passt ihr Gefieder auch zu den 70er Jahren. Im letzten Jahr veröffentlichten KADAVAR ihr viertes Studioalbum “Rough Times” und am 12. Oktober diesen Jahres erschien ĂĽber Nuclear Blast ein weiteres Live-Album “Live in Copenhagen”. Ein guter Anlass somit fĂĽr die Retro-Rocker, erneut zu touren und ihre Fangemeinde größer werden zu lassen. Schon in 2017 und 2018 waren sie erfolgreicher denn je unterwegs. So z.B. auf diversen groĂźen Festivals, wie dem Wacken Open Air oder dem Rockharz Festival, dem Summer Breeze oder dem Graspop Metal Meeting. FĂĽr dien Metal Hammer Awards 2018 wurden sie bereits in der Rubrik “Beste deutsche Band” nominiert. KADAVAR im Aufwind und dieser bringt uns diese drei besonderen Charaktere dorthin zurĂĽck, wo sie unseres Erachtens hingehören: Auf die BĂĽhne – LIVE und in FARBE ! Man muss die drei Berliner einfach einmal (oder am besten mehrmals) live erlebt haben. Die Doomsday Machine macht Halt in zehn deutschen Städten:

22.11.2018 Â Karlsruhe, Substage

23.11.2018 Â Leipzig, Conne Island

24.11.2018Â Â Schweinfurt, Stattbahnhof

25.11.2018  Neukirchen, Sägewerk

27.11.2018Â Â Cham, L.A. Cham

28.11.2018 Â MĂĽnchen, Backstage

29.11.2018 Â Bochum, Zeche

30.11.2018Â Â SaarbrĂĽcken, Garage

01.12.2018Â Â Freiburg, Jazzhaus

06.12.2018Â Â Frankfurt, Batschkapp

Support-Act auf dieser Tour (allerdings nicht bei jedem Konzert – informiert Euch bitte zuvor) werden die Schweden von MONOLORD sein.

Tickets erhaltet ihr ab 26,00 EUR zzgl. GebĂĽhren bei EVENTIM.