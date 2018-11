Zurück geht es in die 80er Jahre, genau genommen zurück zum 26. Mai 1988. An diesem Tag wurde das Konzeptalbum “Operation: Mindcrime” der Band Queensryche veröffentlicht. GEOFF TATE, Ex-Sänger der Band Queensryche, brachte damals in nur vier Monaten dieses Wahnsinns-Album zu Papier. Mit diesem Album, das nun in diesem Jahr 30jähriges Jubiläum feiert, ist GEOFF TATE nun mit seinem eigenen Projekt „Operation: Mindcrime“ unterwegs und das natürlich auch in Deutschland, wo der gebürtige Stuttgarter und heutige US-Amerikaner natürlich auch gerne immer wieder einige Zeit im Jahr verbringt. Die Lasy GbR macht es möglich und kredenzt den Hamburgern am 18.12.2018 die „Operation: Mindcrime“ im Hamburger Grünspan. Freuen wir uns auf GEOFF TATE, einem brillianten Sänger, der bereits vor vielen Jahren vom „Hit Parader“ auf Platz 14 der 100 besten Metal-Sänger aller Zeiten gewählt wurde und er gehört wohl noch heute mit zu den fünf besten Metal Sänger aller Zeiten. Eine Powerstimme mit Wiederkennungswert. Es verspricht somit eine einzigartige Show und ein unvergesslicher Abend in der Hansestadt zu werden. Lassen wir uns gemeinsam zurückversetzen in die wunderbaren 80er Jahre des Metals. Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und zusammen Songs wie `Anarchy-X´, `Suite Sister Mary´ oder aber ` Eyes of The Stranger´ genießen.

Als Supportact im Gepäck hat Mr. Tate seine Tochter Emily und ihre Band TILL DEATH DO US PART.

Wir vom Metal Impressions Magazine werden für Euch vor Ort sein, aber natürlich ist DABEI SEIN einfach alles !

Sichert Euch noch schnell ein Ticket oder gleich zwei oder drei, denn schließlich liegt dieser Konzerttermin so kurz vor Weihnachten und die Zeit bringt doch immer das eine oder andere Präsent für unsere Liebsten mit sich.

Tickets erhaltet Ihr bei der PLATTENKISTE in Hamburg oder aber bei EVENTIM zu einem Preis von 26,00 EUR zzgl. Gebühren.