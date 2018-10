Nach 5 Jahren ist es endlich so weit: SLIPKNOT machen wieder auf sich aufmerksam! In einem Interview hat Frontmann Corey Taylor verraten, dass er sich mit seinen Bandkollegen im nächsten Jahr, also 2019, ins Studio begeben wird, um ein neues Album aufzunehmen! Ein Termin zur Veröffentlichung gibt es jedoch noch nicht. Im selben Atemzug erwähnte er, dass es 2019 auch wieder auf Tour nach Deutschland geht. Im Jahr 2019 kommen schon jetzt viele bekannte Bands zu uns nach Deutschland. Wie aktuell aber nun bekannt gegeben wurde, kommen eben auch SLIPKNOT für zwei Konzerte nach Deutschland. Kaum eine Band schafft es, gleichzeitig so provokativ und erfolgreich zu sein, wie SLIPKNOT. Die 1995 gegründete Nu-Metal und Alternative-Metal-Band aus Iowa, ist seit über zwanzig Jahren in der Musikwelt unterwegs. Laut, kompromisslos, schräg, hämmernde Drums, krachende Gitarrenriffs und jede Menge Chaos bilden den genialen Soundtrack, der Millionen von Fans weltweit begeistert. Jeder der SLIPKNOT schon einmal live gesehen hat, weiß, dass der Sound nicht alles ist, was sie zu bieten haben. Jeder der Bandmitglieder trägt auf der Bühne eine selbst entworfene einzigartige Maske, die die Persönlichkeiten jedes einzelnen verkörpern. Schon gestern gaben Rock Am Ring und Rock Im Park bekannt, dass SLIPKNOT als Headliner auf beiden Festivals spielen werden. Kurz darauf dann die Bestätigung der Band, auch noch zwei exklusive Konzerte in Hannover und Leipzig zu spielen.

SLIPKNOT TOUR 2019



17.06.2019 – Leipzig, Arena

18.06.2019 – Hannover, TUI Arena



Der offizielle Ticketvorverkauf findet ab Freitag, 26.10.2018, ab 9:00 Uhr auf allen bekannten Ticketplattformen statt.