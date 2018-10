Das „Ungeheuer“ des Black- und Death Metals kommt passend zur dunklen Jahreszeit aus Polen direkt zu uns nach Deutschland. BEHEMOTH touren im Januar / Februar kommenden Jahres durch Europa mit ihrem neuen Album „I Loved You At Your Darkest“. Frontman Adam Nergal Darski zur Tour: “Wir hören Euer Flehen, Europa! Wir freuen uns, Euch heute die `Ecclesia Diabolica Evropa´-Tour ankündigen zu dürfen! Zusammen mit AT THE GATES und WOLVES IN THE THRONE ROOM werden wir die unheilige Dreifaltigkeit und einen Schwarm der Verwüstung über den alten Kontinent bringen!

BEHEMOTH, eine Band die in Danzig im Jahre 1991 von Adam Nergal Darski gegründet wurde. Seinerzeit als Black Metal Band gestartet, floss über die Jahre gleichermaßen Death Metal in ihre Songs. Dieses handeln vom Satanismus, der Natur Skandinaviens, der Wikingerzeit oder aber auch Ägyptens Geschichte. Das nunmehr 11. Studioalbum der Polen wurde am 05.10.2018 veröffentlicht und zog seitens der Kritiker große positive Aufmerksamkeit auf sich. Dies ist natürlich Grund genug, um mit diesem neuen Satanswerk zu touren. Als Weggefährten dieser Tour ziehen AT THE Gates aus Schweden mit einer satten Portion Death Metal in die Verwüstung und mit WOLVES IN THE THRONE ROOM bekommen die Headliner auf der Black Metal Side große Unterstützung.

In folgenden deutschen Städten machen BEHEMOTH zusammen mit ihrem düsteren Gefolge Halt:

10.01.2019 Frankfurt, Batschkapp

11.01.2019 München, Tonhalle

23.01.2019 Oberhausen, Turbinenhalle

24.01.2019 Berlin, Huxleys

01.02.2019 Hamburg, Große Freiheit 36

Tickets bekommt ihr bei EVENTIM zu einem Preis von 40,49 EUR zzgl. Gebühren oder aber bei METALTIX zu einem Preis ab 39,90 EUR zzgl. Gebühren.