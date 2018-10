Am 09.11.2018 und 10.11.2018 öffnen sich nunmehr zum 9. Male die TĂŒren des Bluesclub Meisenfrei zur großen Metal-Sause des Jahres. 13 Bands werden Euch an zwei Tagen zum Headbangen treiben, so dass Ihr am Sonntag dann endlich mal wieder Eure Nackenmuskulatur spĂŒrt.

Das Bremer Metalfest ist wieder einer dieser Lieblingsveranstaltungen, die wir vom Metal Impressions Magazine so lieben. Ein 2-Tages-Festival unter dem Motto „Support Your Local Bands“.

Es ist uns eine große Freude dieses Event mit zu unterstĂŒtzen. Schon bei den Vorbereitungen zu diesem Bericht fielen uns einige echte Perlen bei der Bandauswahl auf. Da ist etwas fĂŒr jeden von Euch dabei. Da sind wir uns sowas von sicher.

Hier unsere Übersicht der Bands fĂŒr den FREITAG:

18:00 Uhr NUKING MOOSE Metal/Core/Alternative Rock Bremen

19:00 Uhr FIAT NOX Black Metal Bremen

20:00 Uhr WARSONS Death/Thrash/Hardcore Hamburg

21:15 Uhr DARK ZODIAC Thrash Eggingen (Baden-W.)

22:30 Uhr GODSLAVE Thrash SaarbrĂŒcken

23:45 Uhr AVATARIA Dark Thrash Metal Berlin

Am SAMSTAG (10.11.2018) geht es dann frisch gefönt weiter und wir freuen uns auf folgende Bands:

17:00 Uhr MOUNT ATLAS Hardrock aus Oldenburg

18:00 Uhr MIND4CE Metal aus Bremen

19:00 Uhr HAMMMER Hardrock aus Bremen

20:00 Uhr AS I AM Melodic Prog Metal aus Bremen

21:15 Uhr LIQUID HORIZON Progressive Metal Mannheim

22:30 Uhr INNER AXXIS Heavy Metal Kiel

23:45 Uhr MAGISTARIUM Power/Opera Metal Hannover

PrÀsentiert wird das Bremer Metalfest zum 9. Male von LOCAL RADIO.

Vorverkauf:

Preis: 17,00 EUR (hier NUR das 2-Tages-Festival-Ticket möglich !!!)

Die Tickets im Vorverkauf erhaltet Ihr ab sofort (Beginn: Oktober 2018) beim

BLUESCLUB MEISENFREI

Telefon: 0421/15223 (ab 17:00 Uhr erreichbar)

HOT SHOT

Telefon: 0421 / 704730 (ab 10:00 Uhr erreichbar)

Abendkasse:

Preis 2-Tages-Festtival-Ticket: 18,00 EUR

Preis Tages-Ticket: 10,00 EUR

Los, Metalheads ! Sichert die lokale Metalszene mit Eurem Besuch. Ausreden nicht dabei zu sein, zÀhlen nicht. Es erwarten Euch 13 supergeile Bands und das zu einem echt kleinen fairen Preis. Wir vom Metal Impressions Magazine werden ebenfalls vor Ort sein und nach dem Event in gewohnter Weise berichten und Euch Bilder des Festivals prÀsentieren. Aber, Ihr wisst ja was immer nach diesem Satz kommt: DABEI SEIN IST VIEL GEILER!

Lasst uns zusammen headbangen und rocken, zusammen schwitzen und natĂŒrlich ein gepflegtes Bier miteinander trinken! Wir sehen uns somit im Meisenfrei in Bremen. Bis dahin !!!