Dieses Jahr fand zum ersten Mal das FARMFEST im beschaulichen Wriedel statt. Wriedel liegt ungefähr 70 km südlich von Hamburg. Die Wetterprognose für den 25.08.2018 war leider nicht die Beste, somit haben die Veranstalter kurzer Hand dafür gesorgt, das sowohl Bands als auch Publikum nicht im Regen stehen. Die Bühne wurde unter einer überdachten Fläche aufgebaut.

Der Nachmittag startete mit der Band RED POISON aus Rostock. Sie haben es geschafft das Publikum sofort mitzureißen. So spielten sie Songs ihres aktuellen Albums „Red Poison“. Die Musik ist so wie die Band aussieht: schrill, bunt und absolut 80er. Genau das was man von einer Glamrock Band erwartet, eingängiger Gitarrensound und eine Stimme mit hohem Wiedererkennungswert.

In den Umbaupausen, die so kurz wie möglich gehalten wurden, konnte man sich um sein leibliches Wohl kümmern. So hatte der Veranstalter für alles gesorgt. Von Kaffee bis zur obligatorischen Wurst war alles vorhanden, was das Herz begehrte. Auch für Vegetarier gab es ansprechendes Essen. Neben den Ständen für das leibliche Wohl gab es auch die Möglichkeit sich mit Bandmerchendise neu einzukleiden.

Nach der ersten dieser kurzen Umbaupausen, standen OSUKARU schnell als zweite Band auf der Bühne. OSUKARU war die einzige Band, von der ich bjsher nichts gehört hatte. Sie waren eine sehr positive Überraschung. Die aus Götheburg stammende Band stand den restlichen, an dem Tag spielenden Bands in nichts nach und lieferten ein starkes Set ab. Sie machen guten Melodic Hard Rock, und hatten somit das Publikum schnell auf ihrer Seite.

Danach ging es dann mit den Hamburgern SASSY SOCIETY so richtig zur Sache. Die Jungs von SASSY SOCIETY sind nicht nur was für´s Auge, sondern auch absolut was für die Ohren. Das einzige was diesen Auftritt ein wenig getrübt hat, ist der baldige Abschied des Drummers der Band. Dennoch lieferten die Jungs sehr guten 80ties Glam Rock ab. Es konnte mittlerweile niemand mehr stillstehen, so hat auch die Band ihr Ziel erreicht. Das schöne an diesem Abend war, dass auch die Musiker sich unter die Besucher mischten und man mit ihnen das ein oder andere Gespräch führen konnte.

Als vierte Band folgte der Auftritt der aus dem Ruhrpott stammenden Band SNAKEBITE. Von denen hatte ich bisher nur ihr aktuelles Album „Rise Of The Snake“ gehört. Dementsprechend wusste ich worauf ich mich vorbereiten musste und meine Erwartungen wurden mit einer tollen Performance erfüllt. Sie schmetterten einen Song nach dem anderen. Mit wundervollen Frisuren, die gerade frisch aus den 80ern importiert wurden, haben die SNAKEBITE-Jungs so richtig Gas gegeben und das komplette Publikum mit auf ihre Reise mitgenommen.

Als Headliner des wundervollen Tages waren nun NIGHT LASER an der Reihe. Sie spielten mit genauso enormer Power, wie alle anderen Bands an diesem Abend zuvor und lieferten mit einer guten Mischung aus ihren beiden Alben „Fight For The Night“ und „Laserhead“ extrem gut ab. Mit Songs wie ´Chaos Crew´ und ´Laserhead´ wurde auch das Publikum zum mitsingen animiert. Da im Publikum viele NIGHT LASER Fans vertreten waren, konnten natürlich fast alle mitsingen und die Stimmung kochte über, es war niemand mehr zu halten. Den Abschluss des Abends begingen die Jungs von NIGHT LASER mit einem Feuerwerk zu ´On My Own´.

Danach ging es dann zum gemütlichen Teil des Abends über, es wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert und getrunken. Zur guten Stimmung trug ein wirklich großes Schwedenfeuer bei, das vom Veranstalter auf einer Wiese entzündet wurde. So kam es zu sehr vielen wunderschönen Gesprächen zwischen Gästen und Bands. Mad Circus Entertainment hat es an diesem Tag geschafft das who is who der Glamrockszene auf eine Bühne zu bekommen. Es ist aus dieser Veranstaltung ein Event geworden, das nach Wiederholung schreit. Wir schauen gespannt in das Jahr 2019.