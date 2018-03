Zum achten Mal in Folge finden die Impericon-Festivals in Wien am 20.04.2018, Oberhausen am 21.04.2018, Solothurn am 22.04.2018, MĂŒnchen 27.04.2018 und Leipzig am 28.04.2018 statt.

In diesem Vorbericht widmen wir uns ausschließlich dem grĂ¶ĂŸten der 5 ehemals Imperial Progression genannten Festivals, dem Impericon Festivals in der Leipziger Messe.

Dabei haben die Organisatoren offenbar Wert auf QualitÀt statt QuantitÀt gelegt: Mit HEAVEN SHALL BURN als Headliner konnte nach PARKWAY DRIVE im letzten Jahr wieder ein absoluter HochkarÀter gewonnen werden.

Platz ist dort fĂŒr circa 11.000 Metal-Heads die sich auf die geballte Ladung Metalcore, Deathcore und Heavy Pop Punk freuen können.

Das 2011 erstmals ausgetragene Festival in Leipzig ist das Mutter-Festival.

Es wird durch Schwesterfestivals in Wien, Oberhausen, Solothurn und MĂŒnchen vertreten und unterstĂŒtzt.

Schon im November 2017 wurde der erste Headliner fĂŒr MĂŒnchen und Leipzig bekanntgegeben.Mit HEAVEN SHALL BURN einer der grĂ¶ĂŸten deutschen Vertreter im Metalcorebereich. Die 5 Saalfelder Jungs geben zeitgleich damit auch ihre letzten beiden Shows vor ihrer Live-Pause bekannt. Allein dafĂŒr wĂŒrde sich eine Fahrt nach Leipzig lohnen.

Schnell zogen mit ESKIMO CALLBOY, NEAERA, COMEBACK KID und SILVERSTEIN weitere SzenegrĂ¶ĂŸen dazu.

Somit wurden die Headlinerslots schnell und stark besetzt.



Durch das TandembĂŒhnen-System was letztes Jahr in der Leipziger Messe erstmals benutzt wurde sind auch noch weitere Bands mit dabei. Durch den stĂ€ndigen Wechsel von der einen auf die Andere BĂŒhne kann mit einer 10 Minutenpause zwischen zwei Gigs mehr Spielzeit genutzt werden. Da die BĂŒhnen nebeneinander stehen, Ă€hnlich wie in Wacken, werden so keine Bands verpasst und man bekommt alles rund ums Festival mit.

Dadurch können Bands wie LIONHEART, BURY TOMORROW, ATTILA, ANY GIVEN DAY, ALAZKA, KNOCKED LOOSE, WE CAME AS ROMANS, OBEY THE BRAVE, RINGS OF SATURN, BOSTON MANOR, NOVELISTS, POLARIS, THE PLOT IN YOU und der Gewinner des Next Generation-Nachwuchswettbewerbs spielen ohne, dass zu nervigen langen Soundchecks und Wartezeiten auf dem Festival kommt.



Ticketvorverkauf:



Die Tickets kosten 64,90 € und sind an vielen VVK-Stellen erhĂ€ltlich.

Ticket Onlineverkauf: https://www.impericon.com/de/impericon-festivals.html

Homepage des Festivals mit allen Infos findet ihr auf der Impericon Festival Seite auf Facebook: https://www.facebook.com/ImpericonFestivalDE/