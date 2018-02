JUDAS PRIEST – FIREPOWER TOUR 2018 Am 19. März erscheint das 18. Album “Firepower” der britischen Metallagende JUDAS PRIEST. Und damit ist es auch mal wieder an der Zeit, eine groĂźe Tournee zu absolvieren, um das neue Material den Fans zu präsentieren. Die Band kommt fĂĽr 4 Konzerte nach Deutschland. Als Supportband haben sie die amerikanischen Thrasher von MEDADETH mit an Bord.

Zum ersten mal in der Geschichte der Band spielt die Band ohne ihre Originalgitarristen auf ihrer Tour, denn Glenn Tipton ist wie bereits bekannt, akut an Parkinson erkrankt. Einen Ersatz haben sie schnell in Andy Sneap (Produzent und Gitarrist von HELL) gefunden. Wir werden euch berichten, ob Andy als Ersatz von Glenn ĂĽberzeugt hat und wie das neue Material bei den Fans angekommen ist.

19.06.2018 Freiburg – Messe Freiburg

20.06.2018 Mannheim – Maikmarktgelände

31.07.2018 MĂĽnchen – DREINMANN Zenith, die Kulturhalle

08.08.2018 Dortmund – Westfalenhalle