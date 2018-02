Ein kleines Festival auf einem Acker im Norden, genauer gesagt in Flethsee (Schleswig-Holstein), bietet talentierten Nachwuchsbands nunmehr zum vierten Mal in Folge eine Bühne.

Am 12. Mai 2018 lädt das S Ø R D F E S T abermals nach Flethsee. An einem Tag rocken sieben Bands den Norden und wollen von Euch gehört werden. Mit einem Preis von 8,00 EUR im VVK und 10,00 EUR an der AK ist dies für jedermann erschwinglich und ein fairer Preis für sieben Rock- und Metalbands. Das Metal Impressions Magazine unterstützt gerne junge Bands und kleine Festivals und versucht so ebenfalls den Rock- und Metalnachwuchs zu fördern. Deshalb sind natürlich auch wir in diesem Jahr vor Ort und versorgen Euch nach dem Festival mit einem entsprechenden Bericht und jeder Menge Fotos.

Um diese Szene jedoch zu unterstützen und um zu sehen, was ein kleiner Kulturverein mit ehrenamtlicher Arbeit auf die Beine stellt, sollte dieses kleine Rock- und Metalfestival auch von Euch besucht und die Bands ordentlich abgefeiert werden. Hier entsteht alljährlich nun etwas aus Liebe zur Musik und dies hauptsächlich, um diesen jungen Bands einen Boden zu bieten und dem Publikum etwas für das Auge, das Ohr und selbstverständlich auch für den Bauch und gegen den Durst.

Angesprochen sind die Rock- und Metalheads Schleswig-Holsteins sich auf die Socken zu machen, um ordentlich die Haare zu schütteln, aber natürlich auch jeder andere von weiter her wird hier mit einem herzlichen MOIN willkommen geheißen.

Hier nun das Line-Up für den 12. Mai 2018:

TYSON (Trash-Metal aus Kiel)

STEEL CRUSHER (HeavyRock aus Husum)

INNER AXXIS (HeavyMetal aus Kiel)

POWERHEAD (Metal aus Rendsburg)

CYBORG (Sci-Fi-Metal aus Hamburg)

DAYFLY´S DIARY (Progressive Rock aus Wilster)

SØRDLICH (HeavyRock aus Flethsee)

Auf der Spendenplattform https://www.wir-bewegen-sh.de begann unlängst eine Aktion des Vereines, um Gelder für die Backline zu sammeln. Also: Spendet fleissig!