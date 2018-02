Metal Impressions verlost drei Exemplare des 2. Teiles von Kumpels in Kutten (Heavy Metal im Ruhrgebiet), geschrieben von Holger Schmenck und Andreas Schiffmann. Alles was ihr lediglich machen müsst, schickt eine Email an: verlosungen@metal-impressions.de mit dem Betreff “Kumpels”. Einsendeschluss ist der 4.März. Viel Glück!