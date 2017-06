KATAKLYSM enthĂŒllen Lyricvideo zu ihrem Klassiker ‘Illuminati’!

Die kanadischen Hyperblaster KATAKLYSM werden 2017 ihr 25-jĂ€hriges Bandbestehen feiern und im Herbst auf große JubilĂ€umstour kommen. Um die Vorfreude zu steigern, enthĂŒllt die Band heute das Lyricvideo zu dem Klassikersong ‘Illuminati’ aus der Re-release-Box von »Shadows & Dust«/»Serenity In Fire«.

Bei ihren Specialshows im Oktober werden KATAKLYSM ihre beiden legendĂ€ren Alben »Shadows & Dust« und »Serenity In Fire« in voller LĂ€nge auf die europĂ€ischen BĂŒhnen bringen. Verpasst diese einmalige Chance nicht, und sichert Euch jetzt schon Tickets fĂŒr die folgenden Daten:

KATAKLYSM »A Moment In Time – Shadows & Dust vs. Serenity In Fire« w/ GRAVEWORM OFFICIAL

05.10. D Hanover – Capitol

06.10. D Leipzig – Hellraiser

08.10. D Hamburg – GrĂŒnspan

12.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

13.10. CH Luzern – SchĂŒĂŒr

14.10. D Bochum – Matrix

15.10. D Nuremberg – Hirsch

18.10. A Vienna – Simm City

19.10. D Lindau – Vaudeville

20.10. CH Lausanne – Les Docks

21.10. D Munich – Backstage

Weitere KATAKLYSM-Shows:

13. – 15.07. D Balingen – Bang Your Head!!! Festival