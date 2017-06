ELUVEITIE enthĂĽllen ersten Teil des neuen Cover-Artworks +

kĂĽndigen erste digitale Single an!

Acht Jahre nachdem die Melodic Death/Folk Metal-Meister ELUVEITIE ihr erstes Akustikalbum »Evocation I« veröffentlicht haben, haben die schweizer Musiker die elektronischen Instrumente erneut im Proberaum verstaut. »Evocation II – Pantheon« wird am 18. August via Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Heute veröffentlicht die Band nun den ersten Teil des neuen Cover-Artworks. Im Laufe der Woche wird ELUVEITIE weitere Teile des Covers auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichen, bis dann am Freitag das komplette Cover, zusammen mit der ersten Single ‘Epona’ veröffentlicht wird.

„Es fĂĽhlte sich einfach richtig an, »Evocation II« jetzt in Angriff zu nehmen! Die Zeit war reif!“, so Bandkopf Chrigel, der nach drei ELUVEITIE-Erfolgsalben in gewohntem Stil das groĂźartige Konzept erneut aufleben lässt. So beschwört »Evocation II« einmal mehr eine Zeitreise in eine längst vergangene Epoche. Wie der Titel bereits verrät, wird das Konzept des Erstwerks fortgefĂĽhrt und widmet sich voll und ganz der keltischen Mythologie. Mehr noch, »Evocation II« entfĂĽhrt direkt in das gallische Pantheon und erweist den keltischen Gottheiten – nach denen die Songs benannt sind – seine Ehrerbietung. Wer diese Reise gemeinsam mit ELUVEITIE antritt, wird schnell feststellen, dass der Charakter eines Songs dem der entsprechenden Gottheit entspricht – und es gibt noch viel mehr zu entdecken!

ELUVEITIE & Amaranthe Tour 2017

w/ The Charm The Fury

29.10.2017 AT – Vienna, Simm City

30.10.2017 DE – Stuttgart, LKA Longhorn

06.11.2017 DE – Frankfurt, Batschkapp

08.11.2017 DE – Berlin, Kesselhaus

09.11.2017 DE – München, Backstage

10.11.2017 DE – Leipzig, Hellraiser

12.11.2017 DE – Bochum, Zeche

Presented by: Metal Hammer, EMP, Orkus, Legacy, Musix, Metal.de, Nuclear Blast, RTN-Touring

Weitere ELUVEITIE-Termine:

08. – 10.06. CH Interlaken – Greenfield Festival

02.07. I Milan – Battlefield Metal Fest

06.07. E Viveiro – Resurrection Fest

08.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

09. – 12.08 CZ Jaromer – Brutal Assault

16. – 19.08. D DinkelsbĂĽhl – Summer Breeze

20.08. F Saint-Nolff – Motocultor Festival