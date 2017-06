BLIND GUARDIAN haben vor wenigen Wochen die Veröffentlichung ihres ersten Livealbums seit 14 Jahren bekanntgegeben. Warum es nun also Zeit fĂŒr »Live Beyond The Spheres« geworden ist, verrĂ€t Gitarrist AndrĂ© Olbrich:

„Es gibt verschiedene GrĂŒnde, warum es an der Zeit war, ein Livealbum zu veröffentlichen. Wir haben mit Frederik und Bahrend seit einigen Jahren eine neue Rhythmussektion in der Band. Dadurch hat sich unser Zusammenspiel noch mal deutlich verbessert, wodurch die Songs besser grooven und dynamischer geworden sind. Zum anderen hatten wir durch den Einzug der digitalen Amp-Profiler und digitaler Aufnahmetechnik die Möglichkeit, auch in verschiedenen Hallen ein relativ Ă€hnliches Soundbild zu kreieren und somit unseren Vorstellungen eines perfekten Livealbums gerecht zu werden. Der letzte Punkt ist, dass wir seit Veröffentlichung unseres letzten Livealbums drei Studioalben veröffentlicht haben, von denen bisher so gut wie kein Livematerial veröffentlicht wurde. Durch die Triple-CD war es uns möglich, eine sehr umfangreiche und vielfĂ€ltige Setlist zu erstellen, die unsere 30-jĂ€hrige Schaffensperiode in bester Performance widerspiegelt.“

Das 22 Songs starke Paket wird sowohl als 3CD-Digi als auch als 4LP-Box in den Handel kommen. Neben Alltime-Classics wie ‘The Bard’s Song (In The Forest)’, ‘Valhalla’ oder ‘Mirror Mirror’ wurden auch eher seltener gespielte Songs wie ‘And Then There Was Silence’ auf dieser Liveplatte festgehalten.

„Wir haben die besten Songs aus ĂŒber 40 Shows, die wir wĂ€hrend der Europatour 2015 aufgenommen haben, zu einer Show zusammengestellt und somit die schönsten und atmosphĂ€rischsten Momente auf CD verewigt“, fĂ€hrt er fort.

Mit der Liveversion von ‘Mirror Mirror’ veröffentlichen BLIND GUARDIAN heute einen der erwĂ€hnten Klassiker von »Live Beyond The Spheres«, der von Bildmaterial der vergangenen Tour ergĂ€nzt wird.

„’Mirror Mirror’ ist einer der grĂ¶ĂŸten Klassiker von BG und bekannt dafĂŒr, von Band und Fans bei jeder Liveshow gemeinsam als krönender Abschluss zelebriert zu werden“, kommentiert AndrĂ© den Track.

