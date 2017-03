Der  Winter neigt sich schon wieder dem Ende und es wird langsam Zeit sich auf den heißen Festivalsommer einzustimmen. Eines der Highlights stellt traditionell ROCK IM PARK dar, welches vom 2.-4. Juni 2017 mit einigen HochkarĂ€tern um die Ecke kommt.

Kaum ein Festival in der Welt ist so abwechslungsreich und legendĂ€r wie Rock am Ring und Rock im Park. Marek Lieberberg holt seit mittlerweile 20 Jahren die Stars der Musikszene nach NĂŒrnberg und setzt hierbei auf eine ausgewogene Mischung zwischen Stars und Newcomern verschiedenster Genres. Viele Fans loben die hohe ProfessionalitĂ€t des Festivals und seit Jahren sind die Karten in kurzer Zeit ausverkauft. Auch in diesem Jahr werden die Karten knapp und es sind nur noch knapp 10.000 StĂŒck vorhanden. Fans sollten also nicht zu lange ĂŒberlegen!

WĂ€hrend sich Indie Fans ĂŒber BASTILLE, BEATSTEAKS, SUM 41 und LIAM GALLAGHER freuen können, ist auch fĂŒr Liebhaber des deutschen Sprechgesangs mit BEGINNER, MARTERIA, 187 STRAßENBANDE und BONEZ & RAF CAMORA etwas dabei. Auch die Superstars MACKLEMORE und RYAN LEWIS dĂŒrfen natĂŒrlich nicht fehlen und werden dem Frankenland einheizen.

Neben den Headlinern DIE TOTEN HOSEN, SYSTEM OF A DOWN und RAMMSTEIN werden Headbanger außerdem mit einigen Schmankerln bestens versorgt. Egal ob ALTER BRIDGE, IN FLAMES, PROPHETS OF RAGE und SUICIDE SILENCE, jeder Geschmack wird bedient. Selbst BEHEMOTH-Frontmann Nergal gibt sich mit seinem Folk-Nebenprojekt ME AND THAT MAN die Ehre.

Die Auflistung aller Bands findet man hier. Neue BestĂ€tigungen erfahrt ihr natĂŒrlich in unseren News.

Tickets sind exklusiv ĂŒber Eventim und die daran angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhĂ€ltlich (bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00 – 0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz). Fan Tickets mit Festival-Artwork gibt es ausschließlich bei eventim.de sowie unter der Hotline.