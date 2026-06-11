HOLLYWOOD VAMPIRES kommen 2026 auf Europa Tour

Die legendäre Rock-Gruppe HOLLYWOOD VAMPIRES, bestehend aus den unvergesslichen Musik- und Kultfiguren Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen, kehrt im Sommer 2026 wieder auf die deutschen Bühnen zurück. Nach mehreren Jahren ohne größere Live-Shows kündigten die Vampires eine umfangreiche UK & European Tour 2026 an – und mit dabei sind drei exklusive Termine in Deutschland.

Die HOLLYWOD VAMPIRES gründeten sich 2015 ursprünglich als Hommage an die Rock-Legenden vergangener Jahrzehnte und verbinden seither klassischen Hard-Rock, ikonische Coverversionen sowie eigene Songs zu einer energiegeladenen Liveshow. Ihre Mischung aus Kultstatus, hochkarätiger Musikerbesetzung und leidenschaftlicher Bühnenpräsenz begeistert das Publikum und macht jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Ereignis.

Deutschland-Stationen der „UK & European Tour 2026“

Im August 2026 macht die Band für drei große Arena-Shows Halt in Deutschland.

Dates:

25. August 2026 Nürnberg – PSD Bank Nürnberg ARENA

28. August 2026 Köln – Lanxess Arena, Beginn: 20:00 Uhr

30. August 2026 Hamburg – Barclays Arena, Beginn: 20:00 Uhr