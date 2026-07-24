HEAVY METAL FANS FESTIVAL 2026 Werkhof Hohenlimburg

Am 11. und 12. September 2026 wird der Werkhof Hohenlimburg wieder zum Treffpunkt für Heavy-Metal-Fans. Das Heavy Metal Fans Festival hat sich in den vergangenen Jahren einen guten Ruf als familiäre Veranstaltung erarbeitet. Statt großer Festivalbühnen und riesiger Menschenmengen stehen hier die Musik und das Miteinander im Vordergrund.

Das Line-up kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen. Mit AGAINST EVIL, IRON ANGEL LEGACY, NEFARIOUS, SWEEPING DEATH, STYGIAN FAIR, HOLLOW, DRAGONSFIRE, KRUD und JUDGE MINOS sind neun Bands aus mehreren Ländern dabei. Geboten wird klassischer Heavy Metal sowie Power-, Speed- und Thrash Metal.

Das Besondere am Heavy Metal Fans Festival ist die entspannte Atmosphäre. Hier kommt man schnell mit anderen Besuchern oder den Musikern ins Gespräch. Dazu gibt es einen Metal-Markt und alles, was zu einem gelungenen Festivalwochenende dazugehört.

Wer Heavy Metal mag und lieber ein überschaubares Festival als eine Großveranstaltung besucht, dürfte in Hohenlimburg genau richtig sein. Die Mischung aus guter Live-Musik, fairen Preisen und einer familiären Stimmung macht den Reiz der Veranstaltung aus – und genau deshalb kommen viele Besucher jedes Jahr wieder.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich. Weitere Informationen zum Festival und zum Ticketverkauf gibt es auf der Internetseite des Veranstalters. Wer sich das Wochenende nicht entgehen lassen möchte, sollte sich rechtzeitig um Tickets kümmern.