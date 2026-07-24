GUS G. NEUER GITARRIST BEI KING DIAMOND!

Nach vier Jahrzehnten Zusammenarbeit haben sich KING DIAMOND und Gitarrist Andy La Rocque einvernehmlich dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen.

Künftig wird Gus G. die Gitarrenparts übernehmen. Der griechische Ausnahmegitarrist ist unter anderem durch FIREWIND, sowie seine Zeit bei OZZY OSBOURNE bekannt und wird die Band bei den kommenden Konzerten verstärken.