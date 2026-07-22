Zum ersten Todestag von Ozzy Osbourne ein kleiner Nachruf.

Heute vor einem Jahr verlor die Musikwelt eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten. Mit Ozzy Osbourne ging nicht nur die Stimme von BLACK SABBATH, sondern auch einer der wichtigsten Wegbereiter des Heavy Metal.

Kaum ein anderer Künstler hat das Genre so nachhaltig geprägt wie der „Prince Of Darkness“. Gemeinsam mit BLACK SABBATH legte Ozzy Anfang der 1970er Jahre den Grundstein für eine Musikrichtung, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt begeistern sollte. Klassiker wie „Paranoid“, „War Pigs“ oder „Iron Man“ sind bis heute feste Bestandteile der Rock- und Metal-Geschichte.

Auch nach seinem Ausstieg bei BLACK SABBATH blieb Osbourne eine prägende Figur. Seine Solokarriere brachte erfolgreiche Alben und Songs wie „Crazy Train“, „Mr. Crowley“ oder „No More Tears“ hervor. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seiner charismatischen Bühnenpräsenz und seinem exzentrischen Auftreten wurde er zu einer Ikone weit über die Metalszene hinaus.

Besonders emotional bleibt sein letzter Auftritt in Birmingham in Erinnerung. Nur wenige Wochen vor seinem Tod stand Ozzy noch einmal gemeinsam mit den Originalmitgliedern von BLACK SABBATH auf der Bühne. Für viele Fans war es der würdige Abschied einer Legende von ihrem Publikum.

Ein Jahr nach seinem Tod ist sein Einfluss weiterhin überall spürbar. Junge Musiker berufen sich auf sein Vermächtnis, seine Songs erreichen Millionen Hörer und seine Bedeutung für die Entwicklung des Heavy Metal bleibt unbestritten.

Ozzy Osbourne hat die Bühne verlassen. Seine Musik, sein Einfluss und sein Name werden jedoch noch lange weiterleben.

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