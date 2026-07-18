METAL IMPRESSIONS präsentiert: STEEL MEETS STEEL Festival!

Nach der Pause im vergangenen Jahr kehrt das Steel Meets Steel Festival am 15. August 2026 nach Waltrop zurück. Das traditionsreiche Metal-Open-Air steht seit Jahren für eine familiäre Atmosphäre, starke Live-Bands und echte Leidenschaft für Heavy Metal.

Abseits der großen Festivalbühnen setzt Steel Meets Steel auf Nähe zu den Fans und handverlesene Künstler. Genau dieser besondere Charakter macht das Festival zu einem festen Termin für viele Metal-Fans im Ruhrgebiet.

Mit dem Neustart am neuen Standort dürfen sich Besucher auf einen Tag voller harter Riffs, guter Stimmung und echter Metal-Gemeinschaft freuen. .

Hier die ersten Bandbestätigungen!