DIMMU BORGIR – BEHEMOTH „In League With Satan Tour 2026“

Im Oktober 2026 treffen drei der bedeutendsten Namen des Extreme Metal auf einer gemeinsamen Tournee aufeinander: BEHEMOTH und DIMMU BORGIR gehen mit der „In League With Satan“-Tour erstmals als Co-Headliner gemeinsam auf große Europatour und machen dabei auch in Deutschland Halt. Komplettiert wird das außergewöhnliche Line-up von den schwedischen Black-Metal-Veteranen DARK FUNERAL, die als Special Guests den Konzertabend eröffnen.

Seit Jahrzehnten zählen BEHEMOTH und DIMMU BORGIR zu den prägenden Bands des internationalen Extreme Metal. Während Behemoth mit ihrer kompromisslosen Mischung aus Black- und Death Metal, monumentalen Inszenierungen und provokanter Bildsprache Maßstäbe setzen, stehen Dimmu Borgir für ihren epischen, orchestralen Black Metal, der Aggression und Atmosphäre auf einzigartige Weise verbindet. Beide Bands haben das Genre nachhaltig geprägt und begeistern weltweit mit spektakulären Liveshows.

Mit DARK FUNERAL ergänzt eine weitere Ikone des skandinavischen Black Metal das Tourpaket. Die Schweden stehen seit den 1990er-Jahren für kompromisslose Härte, rasende Geschwindigkeit und düstere Intensität und gelten bis heute als eine der stilprägenden Größen ihres Genres.

Die „In League With Satan“-Tour verspricht eines der herausragenden Extreme-Metal-Highlights des Jahres 2026 zu werden. Auf die Besucher warten drei außergewöhnliche Bands, aufwendige Bühnenproduktionen, gewaltige Klangwelten und ein Konzertabend, der die gesamte Bandbreite des modernen Black und Extreme Metal eindrucksvoll vereint.

14.10.2026 München – Zenith

15.10.2026 Berlin -Columbiahalle

20.10.2026 Leipzig – Haus Auensee

21.10.2026 Köln – Palladium