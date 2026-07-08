METAL IMPRESSIONS präsentiert: STEEL MEETS STEEL FESTIVAL 2026

Nach der Pause im vergangenen Jahr kehrt das Steel Meets Steel Festival am 15. August 2026 zurück. Zwar nicht an dem alten Veranstaltungsort in Catrop, sondern es zieht auf die Oberwiese 12 in Waltrop um. Das traditionsreiche Metal-Open-Air steht seit Jahren für eine familiäre Atmosphäre, starke Live-Bands und echte Leidenschaft für Heavy Metal.

Abseits der großen Festivalbühnen setzt Steel Meets Steel auf Nähe zu den Fans und handverlesene Künstler. Genau dieser besondere Charakter macht das Festival zu einem festen Termin für viele Metal-Fans im Ruhrgebiet.

Die ersten zwei Bands sind bis jetzt bestätigt worden:

MERCURY TIDE

KHEPRA

Der Eintritt ist wie immer frei! Wir werden Euch auf dem Laufenden halten!! Watch This Space!