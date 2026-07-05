1 Jahr „Back To The Beginning“ Villa Park Birmingham

Am 5. Juli 2025 ging in Birmingham ein Stück Musikgeschichte zu Ende. Unter dem Motto „Back To The Beginning“ standen BLACK SABBATH und OZZY OSBOURNE ein letztes Mal gemeinsam auf der Bühne. Im ausverkauften Villa Park feierten rund 40.000 Fans den emotionalen Abschied der Heavy-Metal-Pioniere in ihrer Heimatstadt.



Zunächst präsentierte OZZY OSBOURNE ein kurzes Solo-Set mit Klassikern wie „Mr. Crowley“, „Mama, I’m Coming Home“ und „Crazy Train“. Anschließend vereinte er sich mit Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward zur ersten Reunion der Originalbesetzung seit 20 Jahren. Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme sang der „Prince of Darkness“ auf einem schwarzen Thron sitzend – seiner Ausstrahlung tat das jedoch keinen Abbruch.



Mit Songs wie „War Pigs“ verabschiedeten sich schließlich von ihren Fans und schlossen den Kreis dort, wo alles begann: in Birmingham. Das Konzert wurde weltweit als würdiger und bewegender Schlusspunkt einer der einflussreichsten Karrieren der Rock- und Metalgeschichte gefeiert. Wenige Wochen später verstarb OZZY OSBOURNE im Alter von 76 Jahren.