Düsseldorf bekommt ein Punk-Museum! „PUNK!50

Pünktlich zum 50. Geburtstag des Punk widmet das Theatermuseum Düsseldorf der Bewegung eine große Sonderausstellung. Unter dem Titel „PUNK!50 – Demand the Impossible“ zeichnet die Schau ab dem 22. Oktober die Geschichte einer Subkultur nach, die Musik, Mode, Kunst und Gesellschaft nachhaltig geprägt hat.

Die Kuratoren Jäki Hildisch und Rudi Esch präsentieren auf mehr als 500 Quadratmetern über 400 Exponate. Zu sehen sind Fotografien, Fanzines, Instrumente, Kleidungsstücke und zahlreiche Originaldokumente aus fünf Jahrzehnten Punk-Geschichte.

Zu den Highlights zählen handschriftliche Notizen von Joe Strummer und Malcolm McLaren, ein Originalplakat der ersten SEX PISTOLS-Show im Londoner 100 Club, das legendäre „Gabba Gabba Hey“-Schild der RAMONES sowie das originale Türschild des Düsseldorfer Ratinger Hofs.

Ein besonderer Fokus liegt auf der deutschen Szene. Dokumente und Erinnerungsstücke von ABWÄRTS, SLIME, MITTAGSPAUSE und weiteren Wegbereitern zeigen die Entwicklung des Punk zwischen Rebellion, Selbstermächtigung und kulturellem Aufbruch.

Ergänzt wird die Ausstellung durch ein Virtual-Reality-Projekt, das legendäre Auftritte von FEHLFARBEN, DER PLAN und DIE TOTEN HOSEN im Ratinger Hof digital rekonstruiert und Besucher mitten in die Atmosphäre der frühen Düsseldorfer Punk-Tage versetzt.

„PUNK!50 – Demand the Impossible“ ist vom 22. Oktober 2026 an für zwölf Monate zu sehen!

Theatermuseum Düsseldorf

Jägerhofstraße 1

40479 Düsseldorf