TUROCK SOMMERFEST 2026 Essen

Am 27. Juni 2026 verwandelt sich das Turock in Essen erneut in den Treffpunkt für Rock- und Metalfans. Beim Turock Sommerfest erwartet die Besucher ab 14 Uhr ein entspannter Nachmittag im Biergarten mit Open-Air-DJ, Food Truck und günstigen Getränkespecials.

Ab 19 Uhr geht es dann im Clubbereich mit Live-Musik weiter. Bereits bestätigt sind die Ruhrpott-Metaller CROSSPLANE, sowie OZZYFIED, eine OZZY OSBOURNE Tribute-Band. Weitere Bands sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Der Eintritt zum Sommerfest ist kostenlos. Mit einer Mischung aus Live-Musik, Biergarten-Atmosphäre und echter Turock-Gemeinschaft verspricht das Sommerfest 2026 erneut ein Highlight im Essener Konzertkalender zu werden.