WALTARI „The Nations´Neurosis Tour“ 2026 Deutschland

Seit mehr als 35 Jahren stehen WALTARI für musikalische Grenzenlosigkeit. Die finnischen Pioniere verbinden Metal, Punk, Rock, Industrial, elektronische Elemente und progressive Arrangements zu einem unverwechselbaren Sound, der sich jeder stilistischen Schublade entzieht. Lange bevor der Begriff „Crossover“ etabliert war, schufen WALTARI ihr ganz eigenes musikalisches Universum – kreativ, unberechenbar und bis heute einziSeitgartig.

Im Oktober kehrt die Band um Frontmann, Bassist und Songwriter Kärtsy Hatakka für eine Europatour auf die Bühnen zurück. Im Gepäck haben WALTARI ihr aktuelles Album Nation’s Neurosis sowie Songs aus einer außergewöhnlichen Karriere, die seit Jahrzehnten Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Mit Nation’s Neurosis präsentiert sich die Band so experimentierfreudig und kompromisslos wie eh und je. Kraftvolle Metal-Riffs treffen auf eingängige Melodien, elektronische Klangwelten auf Punk-Energie und progressive Ideen – ein Sound, der WALTARI seit jeher auszeichnet und auch 2025 nichts von seiner Innovationskraft verloren hat.

Mit Auftritten auf renommierten Festivals wie dem Wacken Open Air oder dem Roskilde Festival und zahlreichen internationalen Tourneen zählen WALTARI zu den einflussreichsten und eigenständigsten Bands der finnischen Metal-Szene. Ihre Konzerte stehen für musikalische Überraschungen, mitreißende Energie und die Freude daran, Erwartungen konsequent zu unterlaufen – ein Abend voller Klassiker, neuer Songs und grenzenloser Kreativität.

07.10.2026 NÜRNBERG – Roter Salon

08.10.2026 OSNABRÜCK – Kleine Freiheit

09.10.2026 HAMBURG – Bambi Galore

10.10.2026 HUSUM – Speicher

11.10.2026 KASSEL – Goldgrube

15.10.2026 ESSEN – Don’t Panic