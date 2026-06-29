Rock Hard Festival 2026 – Drei Tage Metal bei bestem Festivalwetter

Das Rock Hard Festival bleibt auch 2026 ein Musterbeispiel dafür, wie ein Metal-Festival funktionieren kann. Kurze Wege, entspannte Atmosphäre und ein Billing, das Tradition, Underground und Gegenwart geschickt miteinander verbindet. An drei Tagen verwandelte sich das Amphitheater Gelsenkirchen erneut in den Treffpunkt für Metalheads aus ganz Europa. Bei sommerlichen Temperaturen und nahezu durchgehend strahlendem Sonnenschein kamen allerdings nicht nur die Bands, sondern auch die Besucher gehörig ins Schwitzen. Rund um das Gelände waren zudem bereits die ersten Umbaumaßnahmen für die Internationale Gartenausstellung 2027 sichtbar, die in den kommenden Monaten das Bild des Areals weiter verändern werden.

Freitag

Der Freitag begann mit den noch recht unbekannten MAJAK, MAAMUUT und PROPHETS OF THE RISING DEAD, die ihre Chance auf großer Bühne engagiert nutzten. Besonders die jungen Dänen von NECKBREAKKER hinterließen mit ihrem kompromisslosen Death Metal Eindruck und bewiesen, warum sie aktuell als eine der spannendsten Nachwuchsbands der europäischen Szene gehandelt werden.

Mit ANGEL WITCH hielt anschließend die NWOBHM Einzug ins Amphitheater. Die Briten lieferten routiniert ab und wurden vom Publikum entsprechend gefeiert. Noch beeindruckender fiel der Auftritt von CORONER aus. Die Schweizer zeigten einmal mehr, warum sie bis heute als Referenz für technisch anspruchsvollen Thrash Metal gelten.

Den Höhepunkt des Tages markierten schließlich ARMORED SAINT. Die Kalifornier präsentierten sich in bestechender Form, spielten sich durch ihre Klassiker und sorgten für die ersten ganz großen Festivalmomente. Besonders Frontmann Jon Bush bewies einmal mehr, warum er seit Jahrzehnten zu den besten Sängern des Heavy Metal zählt. Mit seiner kraftvollen Stimme, enormen Bühnenpräsenz und beeindruckenden Leistung zeigte er eindrucksvoll, weshalb er bis heute zu den herausragenden Frontmännern der Szene gehört.

Samstag

Der zweite Festivaltag startete abwechslungsreich. THE GREAT SEA überzeugten ebenso wie WYTCH HAZEL, deren Mischung aus traditionellem Heavy Metal und Folk-Einflüssen hervorragend ins Amphitheater passte.

Mit AMBUSH und HIRAX nahm der Tag deutlich an Fahrt auf. Vor allem Katon W. De Pena bewies einmal mehr, warum er zu den charismatischsten Frontmännern der Szene gehört.

Eine der Überraschungen des Wochenendes lieferten HÄLLAS. Die Schweden entführten das Publikum mit ihrem eigenwilligen Mix aus Progressive Rock und Heavy Metal in andere Welten. Danach sorgten SLIME für einen stilistischen Bruch, der erstaunlich gut funktionierte.

Mit DARK TRANQUILLITY stand anschließend eine Band auf der Bühne, die über Jahrzehnte hinweg konstant Qualität geliefert hat. Die Schweden präsentierten sich spielfreudig, druckvoll und bestens aufgelegt. Ihr melodischer Death Metal entfaltete im Amphitheater eine enorme Wirkung und für viele Besucher gehörte der Auftritt zu den Höhepunkten des Wochenendes. Auch wenn PARADISE LOST als eigentlicher Headliner des Samstags aufliefen, hinterließen DARK TRANQUILLITY zumindest aus meiner Sicht den stärkeren Eindruck. Die Briten lieferten anschließend zwar eine gewohnt starke und atmosphärisch dichte Show, doch die Schweden hatten die Messlatte zuvor bereits erstaunlich hoch gelegt.

Sonntag

Auch der Abschlusstag hatte einiges zu bieten. SMORRAH eröffneten engagiert, bevor THE NEPTUNE POWER FEDERATION einen zwiespältigen Eindruck hinterließen. Die Band überzeugte mit starken Riffs, Druck und Spielfreude. Frontfrau Screamin’ Loz hingegen konnte gesanglich kaum überzeugen. Viele Töne saßen nicht, ihre permanente Präsenz wirkte eher störend. Schade, denn die Musiker im Hintergrund lieferten einen deutlich stärkeren Auftritt ab.

Deutlich geschlossener präsentierten sich NAILED TO OBSCURITY, die ihre atmosphärischen Songs eindrucksvoll auf die Bühne brachten. Auch GUS G. & RONNIE ROMERO lieferten eine starke Vorstellung ab und begeisterten die Fans klassischen Heavy Metals.

Mit ULI JON ROTH folgte ein Auftritt voller musikalischer Klasse und Gitarrenkunst. Der ehemalige Scorpions-Gitarrist hatte für das Rock Hard Festival ein spezielles Virgin Killer-Set vorbereitet und widmete sich damit einem der wichtigsten Alben seiner Karriere. Die Mischung aus virtuosem Gitarrenspiel und zeitlosen Songs kam beim Publikum hervorragend an und machte den Auftritt zu einem der besonderen Programmpunkte des Sonntags.

LUCIFER gehörten zweifellos zu den Höhepunkten des Sonntags. Mit ihrem charakteristischen Mix aus Hard Rock, Heavy Metal und Doom erzeugte die Band eine dichte Atmosphäre, die im Amphitheater hervorragend funktionierte. Die starken Songs, die souveräne Darbietung und die charismatische Präsenz von Johanna Sadonis sorgten dafür, dass der Auftritt über die gesamte Spielzeit fesselte. Ein starker Auftritt, der sich mühelos in die Reihe der Festivalhöhepunkte einordnete.

Für viele Besucher gehörte MIKKEY DEE WITH FRIENDS zu den Höhepunkten des Sonntags, was sich auch am starken Zuspruch des Publikums zeigte. Einen überragenden Eindruck hinterließ vor allem Mikkey Dee selbst, der die Songs mit beeindruckender Energie und Präzision nach vorne trieb und einmal mehr seine Ausnahmestellung unter den Rock- und Metal-Drummern unter Beweis stellte. Die übrige Band konnte dieses Niveau jedoch nicht durchgehend halten und wirkte stellenweise erstaunlich statisch. Hinzu kam ein insgesamt zu leiser Sound, dem gerade bei den Motörhead-Klassikern die nötige Wucht und Aggressivität fehlte. Insgesamt blieb der Auftritt daher etwas hinter den Erwartungen zurück. Eine Band wie ASOMVEL wäre an dieser Position möglicherweise die passendere Wahl gewesen.

Den perfekten Schlusspunkt setzten schließlich SAXON. Die Briten lieferten eine souveräne Headlinershow, präsentierten einen Klassiker nach dem anderen und bewiesen eindrucksvoll, warum sie auch nach Jahrzehnten noch zur Spitze des Heavy Metal gehören. Frontmann Biff Byford führte die Band mit gewohnt starker Stimme durch das Set, während sich auch seine Mitstreiter in bester Spiellaune präsentierten. Das Publikum rastete förmlich aus und feierte die Briten über die gesamte Spielzeit hinweg. Ein würdiger Abschluss eines rundum gelungenen Festivalwochenendes.

Fazit

Das Rock Hard Festival 2026 bewies erneut, warum es seit Jahren einen festen Platz im Festivalkalender vieler Metalfans besitzt. Auch diesmal gelang es dem Team vom Rock Hard, eine beeindruckende stilistische Bandbreite an Bands zusammenzustellen. Gerade diese Vielfalt macht den besonderen Reiz des Festivals aus und funktionierte auch 2026 hervorragend.

Meine persönlichen Highlights: ARMORED SAINT, CORONER, DARK TRANQUILLITY, LUCIFER und SAXON.

Erwähnung verdienen auch die „Pit Unicorns“, die sich selbst augenzwinkernd als „Menschenträger“ bezeichnen. Über weite Strecken des Wochenendes hatten sie vergleichsweise wenig zu tun. Das änderte sich allerdings schlagartig bei SAXON. Rund 300 Crowdsurfer gingen während der Headlinershow über die Absperrung. Die sympathischen Jungs hatten alle Hände voll zu tun und meisterten auch diesen Ansturm mit Bravour.

Drei Tage Metal, bestes Festivalwetter und einmal mehr das Gefühl eines großen Familientreffens der Metal-Szene. Wir kommen gerne wieder.

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