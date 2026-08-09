THE PINEAPPLE THIEF kündigen neues Album „Far And Wide“ an.

THE PINEAPPLE THIEF haben ein neues Studioalbum angekündigt. „Far And Wide“ erscheint am 9. Oktober 2026 über InsideOut Music. Gleichzeitig veröffentlicht die britische Progressive-Rock-Band mit ‘New World Order’ die erste Single aus dem kommenden Album.

Mit „Far And Wide“ wollen THE PINEAPPLE THIEF wieder etwas direkter und rockiger zu Werke gehen. Laut Band stehen diesmal die Songs und der klassische Bandsound stärker im Mittelpunkt, während auf überladene Arrangements bewusst verzichtet wurde.

Mit ‘New World Order’ gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack auf das neue Material. Der Song zeigt, dass THE PINEAPPLE THIEF ihren progressiven Ansatz beibehalten, dabei aber deutlich kompakter und druckvoller klingen.

„Far And Wide“ erscheint am 9. Oktober 2026 über InsideOut Music.