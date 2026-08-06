PRONG Uprising Europa Tour 2026 startet am 13. November!

Im Rahmen der Uprising Euro Tour 2026 kommen PRONG im November für vier Konzerte nach Deutschland. Zeitgleich erscheint am 6. November das neue, selbstbetitelte Album „Prong“, das den Fans bereits einen Vorgeschmack auf die anstehende Tour liefert.

Seit fast 40 Jahren zählen PRONG zu den prägenden Bands der amerikanischen Metal-Szene. Mit ihrer Mischung aus Thrash Metal, Groove Metal, Industrial und Hardcore sowie Klassikern wie ‘Snap Your Fingers, Snap Your Neck’, ‘Prove You Wrong’ und ‘Unconditional’ hat sich die Band um Tommy Victor eine treue Fangemeinde erspielt. Auf der Tour dürfen sich Besucher auf neue Songs ebenso freuen wie auf zahlreiche Klassiker aus dem umfangreichen Katalog.

Deutschland-Termine:

13.11. Rheine – Level

16.11. Hannover – MusikZentrum

17.11. Essen – Turock

18.11. Herford – Kulturwerk

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