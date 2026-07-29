BLAZE BAYLEY – IRON MAIDEN ANNIVERSARY TOUR 2026

Im Rahmen seiner Iron Maiden Anniversary Tour 2026 kommt BLAZE BAYLEY im September für zwei Konzerte nach Deutschland. Der ehemalige IRON MAIDEN-Sänger bringt dabei ein ganz besonderes Programm auf die Bühne und widmet sich den Songs seiner Zeit bei der britischen Metal-Legende. Im Mittelpunkt stehen Klassiker der Alben „The X Factor“ und „Virtual XI“, ergänzt durch ausgewählte Stücke aus seiner erfolgreichen Solokarriere.

Seit vielen Jahren begeistert BLAZE BAYLEY mit energiegeladenen Live-Auftritten und großer Publikumsnähe. Gerade in den kleineren Clubs entsteht eine intensive Atmosphäre, die seine Konzerte für viele Fans zu einem besonderen Erlebnis macht. Wer die Bayley-Ära von IRON MAIDEN live noch einmal erleben möchte, sollte sich diese beiden Termine nicht entgehen lassen.

Die Deutschland-Termine:

18.09. Mannheim – 7er Club

19.09. Dortmund – Musiktheater Piano