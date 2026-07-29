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BLAZE BAYLEY – IRON MAIDEN ANNIVERSARY TOUR 2026

Uli BechsteinBy Keine Kommentare1 Min Read

Im Rahmen seiner Iron Maiden Anniversary Tour 2026 kommt BLAZE BAYLEY im September für zwei Konzerte nach Deutschland. Der ehemalige IRON MAIDEN-Sänger bringt dabei ein ganz besonderes Programm auf die Bühne und widmet sich den Songs seiner Zeit bei der britischen Metal-Legende. Im Mittelpunkt stehen Klassiker der Alben „The X Factor“ und „Virtual XI“, ergänzt durch ausgewählte Stücke aus seiner erfolgreichen Solokarriere.

Seit vielen Jahren begeistert BLAZE BAYLEY mit energiegeladenen Live-Auftritten und großer Publikumsnähe. Gerade in den kleineren Clubs entsteht eine intensive Atmosphäre, die seine Konzerte für viele Fans zu einem besonderen Erlebnis macht. Wer die Bayley-Ära von IRON MAIDEN live noch einmal erleben möchte, sollte sich diese beiden Termine nicht entgehen lassen.

Die Deutschland-Termine:

18.09. Mannheim – 7er Club
19.09. Dortmund – Musiktheater Piano

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