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JOE BONAMASSA „BREAKTHROUGH TOUR“ 2026 Deutschland

Uli BechsteinBy Keine Kommentare1 Min Read

Im Rahmen seiner Breakthrough Tour 2026 kommt JOE BONAMASSA Ende Oktober für drei Konzerte nach Deutschland. Der US-amerikanische Bluesrock-Gitarrist zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Vertretern seines Genres und begeistert mit seinem virtuosen Gitarrenspiel, einer erstklassigen Band und einem abwechslungsreichen Programm aus Klassikern und Songs seines aktuellen Albums „Breakthrough„.

Wer JOE BONAMASSA live erleben möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern. Seine Deutschland-Konzerte sind regelmäßig früh ausverkauft.

Die Deutschland-Termine im Überblick:

29.10. Rostock – Stadthalle

30.10. Berlin – Uber Arena

31.10. Dortmund – Westfalenhalle

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