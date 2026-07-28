ROBERT JON & THE WRECK kommen in Herbst nach Deutschland

Die US-amerikanischen Southern Rocker ROBERT JON & THE WRECK kommen im Herbst 2026 erneut nach Deutschland, um ihr aktuelles Album Heartbreaks & Last Goodbyes live vorzustellen.

Die Band aus Südkalifornien hat sich mit ihrem kraftvollen Southern Rock, starken Songs, mitreißenden Gitarrensoli und mehrstimmigem Gesang weltweit eine treue Fangemeinde erspielt. Bereits gemeinsam mit JOE BONAMASSA, BUDDY GUY, BLACKBERRY SMOKE, LITTLE FEAT und RIVAL SONS standen sie auf der Bühne und gelten als eine der spannendsten Livebands des Genres.

Im Oktober stehen folgende Deutschland-Konzerte auf dem Tourplan:

11.10. Dortmund – Musiktheater Piano

12.10. Nürnberg – HIRSCH

14.10. Isernhagen – Blues Garage

15.10. Aschaffenburg – Colos-Saal

16.10. Lößnitz OT Affalter – Zur Linde

